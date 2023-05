Llega 'La noche del guaro y el despecho' con La Kalle a Bogotá

Este 13 de mayo en la Gran Carpa de Corferias de Bogotá se reunirán los mejores exponentes de la música popular y el regional mexicano en 'La noche del guaro y el despecho', un concierto con La Kalle, ¡la mandamás!, perfecto para cantar a todo pulmón y celebrar el día de las madres en familia y con amigos.

El evento contará con una nómina extraordinaria de artistas, entre ellos, y directamente desde tierras mexicanas, 'Los Internacionales Rayos de México', recordados por sus éxitos mundiales como 'Billete Verde', 'La Esquina' y 'Cruz de Madera'.

En la misma tarima se presentarán en un show sin precedentes y con lo mejor de su puesta en escena, artistas como Arelys Henao, El Charrito Negro, Galy Galiano, Mateo Castro, Jhonny Rivera , Joaquín Guiller, Francy, Alzate, Juan Pablo Navarrete, y los Legendarios.

Disfruta esta noche del espectacular repertorio que incluye temas como 'Lo pasado pisado', Señor prohibido', 'Mujeres y despecho', de Arelys Henao; 'Quererte fue un error', 'Ojalá te dure', 'Pero te vas a arrepentir', del gran Charrito Negro; 'Me bebí tu recuerdo', 'La cita', de Galy Galiano; 'El mujeriego', 'Mi decisión', 'El intenso', del artista Jhonny Rivera; 'No sufriré por nadie', 'Usted no me olvida', de Joaquín Guiller; 'Si se fue, se fue', 'Que hablen de mí', de Francy; 'Mi venganza', 'Ya me cansé', Maldita traición', de Alzate; 'Fiel', 'Mari mari', 'En mi habitación' de Los Legendarios; 'Necesito olvidar', Tu novela', de Mateo Castro y 'Olvídate de mí', 'Amantes', 'Vas a llorar por mí', de Pablo Navarrete.

Ten presente que la Gran Carpa de Corferias, ubicada en la Av. de las Américas #36-28, abrirá sus puertas al público a las 5:00 p.m. de este sábado y solo se permitirá el ingreso a mayores de 18 años. Se tiene previsto que el concierto dé inicio a las 8:00 p.m. Código PULEP: IUO702.

Sintoniza La Kalle 96.9 para conocer más de este gran concierto y celebrar por todo lo alto el Día de la Madre con sus cantantes favoritos. Encuentra tus boletas en www.tuticket.com.co o WhatsApp 3112545050.

