Luis Alberto posada le 'canta la tabla' a otro artista en tarima: "No sea agrandado"

Una nueva polémica envuelve a artistas de la música popular luego de que se conociera un video en redes sociales donde el cantante Luis Alberto Posada le dedicó un par de palabras a un artista que está surgiendo en este género.

Todo ocurrió en un espectáculo en la ciudad de Popayán, donde el reconocido cantante compartió tarima junto a Sebastián Ayala, un joven artista que está empezando en el mundo de la música popular, quien se hizo famoso luego de grabar la canción 'Mi decisión' junto a Jhonny Rivera y Andy Rivera.

Al parecer, Posada no quería que el joven artista cantara después de él: “No quería dejarlo cantar, por mi hijo, se lo juro. No quería que aquí, en esta tarima, Sebastián Ayala [cantara] no”, un acto que a muchos no les pareció.

El cantante interrumpió su propio show cuando Sebastián Ayala se subió al escenario, para decirle: “Yo quería darle un rejazo y fuetazo para que no sea agrandado. ¡Ojo! Mira la gente que nos ama, mira la gente que nos ama y hay que amar a la gente. Yo quiero que seas humilde como yo, lavador de carros, vendí papitas fritas y cigarrillos en Medellín, pero bueno”.

Publicidad

Cabe resaltar que ambos artistas se comportaron a la altura y que todo fue a modo de consejo; sin embargo, los internautas no tomaron bien las palabras del cantante y dejaron duros comentarios en la publicación: “Viejito humillativo, cómo le hace eso en público, al que le falta humildad es a usted señor Luis Alberto”, “Yo diría que más que un consejo fue una humillación porque si lo quería reprender basta con que se lo hubiera dicho a él solo. No es de humildes lo que acabas de hacer Posada”.

El polémico video de Luis Alberto Posada



“No sea agrandado” le dijo a Sebastián Ayala pic.twitter.com/aS5Q2oKFRj — Solo Virales (@chisme_famosos7) June 6, 2023

Te puede interesar: ¿El tamaño influye en las relaciones sexuales?