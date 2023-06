Ranchetón Mx: el evento que reunió lo mejor de la música popular y el regional mexicano

La noche de este viernes, 2 de junio, reunió a grandes exponentes de la música popular y el regional mexicano en el 'Ranchetón Mx', un evento llevado a cabo en Rancho Mx, el restaurante de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W; el concierto también contó con cuota urbana de la mano de reconocidos artistas.

Como era de esperarse, el rancho abrió el evento al ritmo de mariachis y de su anfitrión, Pipe Bueno, quien aprovechó la masiva asistencia para cantar a duo con su hermano Miguel Bueno e interpretar varios de los éxitos que los han llevado a posicionarse como uno de los artistas más grandes del género.

En medio de luces y fuegos artificiales llegó Nico Hernández, uno de los nuevos talentos en la música popular, quien puso a cantar a más de uno a 'grito herido'; el cantante de 22 años invitó a Pipe Bueno para interpretar, en una sola voz, su más reciente colaboración 'Una noche'.

Entre sus temas, causó emoción con canciones que lo han llevado al éxito como 'Recostada en la cama', 'Si tu amor no vuelve', 'El malo' 'Tú', 'Qué precio tienes el cielo', entre otras.

Tras el cierre de Hernández, tomó el micrófono Miller Sebástian, también cantante de despecho y amante de la música mexicana. Llegó con éxitos como 'Llora', 'La vida es bella' y más.

El cantante y compositor Luis Alfonso no se quedó por fuera de este gran encuentro musical en el que La Kalle hizo presencia como única emisora invitada; el artista emocionó a varios despechados y despechadas.

Con un repertorio que empezó con su más reconocida interpretación 'El precio de tu error', éxito de Luis Alberto Posada, el payanés logró que los asistentes brindaran con lo mejor del instrumental propio de la música banda. Además, como no podía faltar, cantó tres de sus más recientes lanzamientos musicales, 'Cuanto vale', 'La ex' y 'No me haces falta'.

Vale la pena mencionar que la noche también estuvo acompañada de presentaciones del género urbano como Andy Rivera, Beéle, Juan Duque, Elu y muchos invitados más.

Entre los exponentes invitados a la noche de 'Ranchetón' subió al escenario Yeison Jiménez, que, como era de esperarse, llegó acompañado de su grupo de músicos y una puesta en escena inigualable.

El artista, uno de los colegas y amigos más cercanos a Pipe Bueno, agradeció al cantante y al público por la asistencia y el cariño a su música. Entre los éxitos a los que le apostó esta noche, estuvo 'Ya no mi amor', 'Mi venganza', 'Ni tengo, ni necesito', 'Por qué la envidia', entre otros.

Así mismo, y con la potencia de su voz y con su famoso tema 'Ok', subió Jessi Uribe, uno de los artistas más esperados de la noche por su éxito no solo en Colombia sino en varios países amantes a la ranchera.

Junto a su banda completa puso a vibrar al inaugural 'Pabellón de Eventos de la Sabana MX' con lo mejor de su repertorio musical y canciones como 'Dulce pecado', 'Matemos las ganas', 'Si me ven llorando'; también interpretó su más reciente lanzamiento 'Tu Maniquí', una colaboración realizada junto a Alejandro Fernández.

Como era de esperarse, llegó nuevamente a la tarima Pipe Bueno para deleitar a su público y cerrar con broche de oro con éxitos que lo llevaron a la fama como 'No voy a morir', 'Te parece poco', 'Si yo fuera ladrón'. También incluyó sus últimos trabajos musicales como 'La despedida', 'Guaro', 'Dueño de ti' y más.

