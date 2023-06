VIDEO: Pipe Bueno y Nico Hernández cantando en semáforos para dar a conocer su canción

Tremenda sorpresa se llevaron los capitalinos, pues mientras esperaban los cambios de semáforo y transitaban por las aceras en las inmediaciones a la calle 85 en Bogotá, se encontraron con la gran sorpresa de ver en vivo y en directo a los cantantes de música popular Pipe Bueno y Nico Hernández con guitarra en mano y cantando uno de sus más recientes éxitos.

La carrera de Pipe Bueno va cada vez más en ascenso, se ha ganado el cariño de todos sus seguidores y ahora hasta protagoniza una serie en Disney. Por su parte Nico Hernández al parecer es la nueva promesa de la música popular en Colombia pues con sus videos en TikTok se ha vuelto muy reconocido y ha conquistado también el corazón de los colombianos.

Durante el espectáculo que dieron en las calles del norte de Bogotá y que evidenciaron a través de sus redes sociales, se puede ver la alegría de la gente que logró salir de la rutina y compartir un momento lleno de fotos y videos al lado de los artistas.

Publicidad

Los dos cantantes se hicieron buenos amigos y a principios de este mes de junio lanzaron su sencillo titulado ‘Una Noche’, en Youtube el video ya cuenta con más de 1 millón 400 mil vistas.

En redes sociales los comentarios fueron positivos resaltando la humildad de los cantantes que no dudaron en promocionar su canción ‘a pie’ como lo haría en sus inicios cualquier artista que quiere darse a conocer.

“Divina energía! y transmitirla es más divino!!! Por más serenatas así”, “A mí se me atraviesan estos dos en el camino y segurito me voy detrás de ellos”, “Cosas que jamás esperas que pasen”, “me muero”, “me encanta”, “porque no pasé por ese semáforo justo en ese momento” “bellos”, “felicitaciones”, son algunos de los más de 2 mil comentarios que tiene la publicación.