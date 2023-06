Freddy Burbano rompe el silencio sobre accidente que dejó a una joven muerta: "Por qué me tocó a mí"

El cantante de música popular Freddy Burbano se vio implicado en un fatal accidente el 9 de julio del 2022, cuando colisionó con un taxi en el que iba la joven de 21 años, Karen Molina Luna, quien falleció de inmediato en el lugar de los hechos.

Desde ese momento comenzó una disputa legal que involucró al artista, el conductor del taxi y la familia de la joven, pues Burbano conducía a alta velocidad y en aparente estado de embriaguez. Por su parte, el conductor del taxi al parecer habría pasado por alto un semáforo en rojo segundos antes de chocar con el vehículo del cantante.

Freddy fue detenido por este hecho y la Fiscalía le imputó cargos por homicidio con dolo eventual. Sin embargo, la juez del caso decidió dejarlo en libertad mientras se lleva a cabo el proceso en su contra, teniendo en cuenta que, según la juez, él no representaba un peligro para la sociedad y estaba dispuesto a colaborar con el caso.

A principios del año en curso, la Fiscalía anunció que cambiaría el delito imputado al artista, pasando de homicidio con dolo eventual a homicidio culposo agravado, por lo que el cantante sigue en el ojo del huracán.

En diálogos con Noticias RCN, el cantante rompió el silencio y comentó como se siente al respecto de este desafortunado accidente: "Lo que sucedió fue tan rápido, como suceden todos los accidentes, tan complejo y rápido que hoy u en día me pregunto por qué me tocó a mí [...] Yo no fui el malo 100 % de la película, a todos nos puede pasar, es un accidente y yo no salí a matar a nadie".

Por su parte, la madre de la joven, consternada por lo ocurrido, indicó que: "Don Freddy se debe sentir bien porque a la final uno que es lo que más aprecia, la libertad, y él no ha estado preso y ha tenido concierto, porque los ha tenido".

