Aída Victoria contó por qué no está con su novio en EE.UU: "Esos gringos se fresean muy fácil”

Aida Victoria Merlano es una figura públicacolombiana conocida por su actividad en redes sociales y por ser hija de la excongresista Aida Merlano Rebolledo. Aida Victoria ha ganado notoriedad no solo por su presencia en plataformas digitales, sino también por los problemas legales de su madre y por sus propias controversias.

Su novio, conocido como Westcol, es un creador de contenido y streamer colombiano. Ha ganado popularidad en plataformas como Twitch, donde realiza transmisiones en vivo de videojuegos y otros tipos de contenido interactivo.

El escándalo más relevante relacionado con Aida Victoria Merlano tiene que ver con su condena a 13 años de prisión por su presunta participación en la fuga de su madre, Aida Merlano Rebolledo, en octubre de 2019. Aida Merlano Rebolledo, quien había sido condenada por delitos relacionados con corrupción electoral, se escapó de las autoridades durante una cita odontológica en Bogotá. En septiembre de 2022, Aida Victoria fue condenada a más de siete años de prisión domiciliaria por ayudar en la fuga de su madre, pero luego la condena fue aumentada a 13 años y revocada la prisión domiciliaria. La acusación sostenía que Aida Victoria facilitó la fuga al coordinar detalles y proporcionar medios para la evasión.

¿Por qué Aída Victoria Merlano no está en Estados Unidos con Westcol?

Aida Victoria Merlano, quien cuenta con más de seis millones de seguidores en Instagram, recientemente permitió a sus fans hacerle preguntas sobre diversos temas, incluyendo su relación con el popular streamer Westcol. Este asunto es recurrente entre sus seguidores, quienes se preguntan sobre su romance y por qué no está con él en Estados Unidos, donde actualmente reside Westcol.

Aprovechando su estilo irreverente, la barranquillera explicó la razón de su ausencia junto a su pareja en Estados Unidos: no posee una visa que le permita entrar al país. Aida Victoria, conocida por su franqueza y sentido del humor, no dudó en hacer una broma sobre su situación judicial, recordando que ha estado al borde de la cárcel en dos ocasiones.

"Para alcanzarlo me iba a tocar irme por México y cruzar la frontera con la ayuda de un coyote, no ves que no tengo visa. Es que esos gringos también se fresean muy fácil; uno no puede tener un pequeño problema legal porque no lo quieren dejar entrar", comentó sarcásticamente.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Muchos se rieron junto a ella, admirando su capacidad para manejar sus problemas con humor. Sin embargo, también hubo quienes criticaron su actitud, considerando inapropiado tomar a la ligera temas legales tan serios.

"Delicados que son", "Jajajajajja me encanta ! Así toca ser en la vida hacerle bullying a los problemas", "Jajjaja esa la actitud por pendejadas no lo dejan entrar a uno", "Aída siendo Aída", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

