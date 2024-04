Aida Victoria Merlano revela detalles de la fuga de su mamá; paso a paso del día del totazo

Aida Victoria Merlanoes una de las influencers más destacadas de lafarándula colombiana,quien por estos días recibió una sentencia de 13 años y 10 meses por el Tribunal Superior de Bogotá, en la cual se determinó que no tenía derecho a prisión domiciliaria.

Cabe recordar que su mamá Aída Merlano se fugó en octubre de 2019 cuando se encontraba en una cita odontológica en un consultorio en la localidad de Usaquén. Debido a los hechos su hija fue acusada como coautora del delito de uso de menores para fuga de presos.

Hace pocas horas se dieron a conocer unas declaraciones en donde la influencer recordó cómo fue el día en que su mamá se fugó, afirmando que ese día se había enterado de la fuga un hora después de que ella había salido del consultorio. Declaraciones que hizo para la ‘W Radio’.

“Yo no presencié la fuga. Yo me entero de que mi mamá se fuga porque estoy en un centro comercial y me llama una amiga de mi mamá y dice dónde estás tú, está saliendo en todas las noticias que tu mamá se fugó". Dijo Aída Victoria Merlano

También se refirió al momento exacto en que su mamá logró escapar gracias a que utilizó una cuerda, pero recalcando que ella no tuvo nada que ver con lo sucedido. “Según el relato de mi mamá, ella se enrosca la cuerda en su cuerpo y sale del penal con la cuerda enroscada”. Esta es quizás una de las imágenes que mas recuerdan los colombianos de la excongresista dándose un tremendo totazo.

De igual forma relató que para ese día su mamá tenía una camisa blanca debajo y encima una chaqueta, por lo que se veía bastante robusta y que de un momento a otro la vio solo con una camisa blanca y se veía más delgada que cuando había ingresado.

Cuando le preguntaron si ella sabía quiénes fueron los cómplices de su mamá, su respuesta fue negativa y dijo no conocer a esas personas y quien prefería quedarse callada porque temía por su vida, agregando que la fuga de su madre se dio porque su vida estaba corriendo peligro.

Yo no hablo de cómplices porque a mí me encanta respirar. No quisiera aparecer en una zanja con un tiro en la frente. La razón por la que mi mamá se fugó es porque su vida corría peligro. Aída Victoria Merlano

Finalmente, Aida Victoria dice sentirse tranquila y que aunque ha sido una situación bastante difícil, ella ha aprendido muchas cosas, mas buenas que malas. Por otro lado, su abogado aseguró que interpondrán un recurso de casación para tratar de revertir el fallo.

