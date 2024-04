Desafío XX: Gamboa y la verdadera razón por la que salió del reality

En el más reciente episodio del Desafío XX, Gamboa, integrante del equipo Omega, sorprendió a todos al aparecer en la prueba sin su uniforme y expresar su deseo de abandonar la competencia. ¿Cuál fue la verdadera razón que la llevó a tomar esta decisión?

La participante argumentó que se sentía mareada y con vértigo, y consideraba que no estaba en condiciones de salir a la pista.

No obstante, Andrea Serna, la presentadora del programa, señaló que no contaba con ningún informe médico oficial que respaldara su estado de salud y que, además, sin un equipo completo, no podrían competir.

Publicidad

Gamboa ha manifestado en varias ocasiones que padece de vértigo, un problema que la ha afectado considerablemente durante su participación en el reality; sin embargo, su llegada al Box Azul sin el respaldo de un informe médico oficial generó repercusiones no solo para ella, sino para todo su equipo.

La forma en que Gamboa se presentó ante Andrea Serna llamó la atención de todos, especialmente cuando la presentadora le cuestionó sobre la ausencia de su uniforme, ya que la convocatoria había sido para dos hombres y dos mujeres en la pista.

Publicidad

Tras explicar la situación compleja que enfrentaba, Gaspar, uno de los líderes del equipo, aseguró que todos en el Omega estaban al tanto del estado de su compañera y comprendían que no estaban en condiciones completas para competir.

En la emisión más reciente del programa, transmitida este 17 de abril, Gamboa tomó la decisión oficial de abandonar la competencia y se despidió de su equipo, cediendo su lugar a Lina, quien regresó de la "muerte" para reincorporarse al Desafío.

Puedes ver: Jugosa ganancia a vendedora por récord haciendo obleas