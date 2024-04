Angelica Blandón confesó cómo aguantó las cachetadas de Amparo Grisales

Angélica blandón es una actriz de cine y televisión en Colombiaque ha participado en algunas de las más grandes producciones colombianas como 'Paraíso Travel', y 'Las muñecas de la mafia' en donde actuó al lado de la gran diva del país Amparo Grisales.

La popular serie fue lanzada por Caracol televisión en 2009 y contó con la participación de otros reconocidos actores como Fernando Solórzano, Caterin Escobar, Andrea Gómez, Yuly Ferreira y Alejandra Sandoval. Durante su transmisión en ese año se consolidó como la serie más vista en Colombia.

En medio de una entrevista con 'Auto Star tv,' Blandón reveló algunos detalles de cómo fue actuar al lado de la diva de los colombianos,de quien según dice la actriz recibió algunos golpes en medio de las grabaciones de las escenas para dicha producción.

Además destacó el gran trabajo y profesionalismo de Amparo Grisales, a pesar de las críticas recibidas. “Es una mujer muy decente y muy profesional y por eso es que tiene la carrera que tiene durante todos estos años”, mencionó Blandón.

Dentro de la entrevista le preguntaron sobre cómo hacía para manejar este tipo de situaciones en donde tuvo que soportar los golpes que estaban programados dentro de los libretos de 'Las muñecas de la mafia’, en la cual Grisales también hizo parte de la segunda temporada.

“Ella siempre, con mucho respeto. A mí me ha gustado siempre hacer escenas de acción, entonces ella me preguntaba, ‘¿Dónde te cojo el pelo?, porque había mechoneadas… yo tengo la mano muy pesada ¿Dónde te cacheteo?”, recordó Blandón.

Por otro lado, también contó algunos detalles de su vida en familia y de cómo la maternidad la sorprendió de nuevo. “Primero a mi me tomó por sorpresa, todo ese desbarajuste de la pandemia, de mi método anticonceptivo, que no me lo pudieron cambiar, que la cita… y quede embarazada”, agregó.

Ante la publicación de la entrevista por Auto Start tv en su canal de YouTube, los usuarios realizaron sus comentarios, expresándole a la actriz el gran cariño que le tienen y lo mucho que extrañan verla en las pantallas de la televisión.

“Que mujer tan interesante, super inteligente”, “Como extraño verla en TV, qué buena actriz”, “Mi Brenda hermosa...te amo Angélica Blandón”, “Genial ver a Angélica Blandón y que chévere que la vamos a volver a ver en TV. Caracol”. Son algunos de los comentarios.

