No hay un día en que no se conozca un nuevo capítulo en la historia de amor entre la actriz Alina Lozano y su novio, 31 años menor que ella, Jim Velasquez.

La pareja está en boca de todo el mundo no solo por la amplia diferencia de edad que la mujer de 54 años le lleva al joven de 23, sino porque a pesar de tantos cuestionamientos han anunciado que pronto contraerán matrimonio.

A raíz de toda esta polémica hace pocos días se conoció la opinión de la actriz mexicana Sylvia Pasquel quien interpretó el papel de ‘doña Nidia’, pero en la versión mexicana de Pedro el Escamoso llamada “Yo amo a Juan Querendón”, en una entrevista la mujer aseguró que no está de acuerdo con las mujeres que tienen relaciones con hombres menores porque “terminas manteniéndolos”.

Ante estas polémicas afirmaciones la actriz Alina Lozano aseguró que Sylvia no se estaba refiriendo específicamente a su relación sino que claramente habló en términos generales: “ella no habló de nosotros, sino que respondió a título personal, entonces dijo que en las relaciones con tanta diferencia de edad la mujer termina manteniendo al muchacho y por eso no tenían futuro ¡Ni que fuéramos tan importantes o ella no tuviera nada que hacer, sino opinar de mi relación!”, aseguró a través de sus redes donde últimamente está bastante activa tras su noviazgo con el joven con quien genera contenido de humor. El video fue titulado “Lo bailado nadie me lo quita” y lo publicó en su cuenta de Facebook.

"Si yo terminara esta relación con Jim mañana, el compromiso, el amor y todo lo que hemos vivido no nos lo quita nadie. Además, yo tengo esa costumbre de llevarme esos buenos momentos, me llevo los mejores recuerdos, eso no te lo quita nadie", puntualizó sobre el tema.

