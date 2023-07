Fingió ser integrante del equipo de Jhonny Rivera para robar en pleno concierto

Jhonny Rivera se ha convertido en uno de los artistas de música popular más querido por su agradable carisma y sentido humano, sus buenas obras y sencillez se pueden evidenciar a través de sus distintas publicaciones en redes sociales , pero además quienes han tenido la oportunidad de compartir con él lo ratifican

Hace pocos días el artista realizó un concierto en la ciudad de Ibagué, el cual se vio opacado por las denuncias de hurto dirigidas a un supuesto integrante de su equipo de trabajo por parte de dos asistentes al evento.

En ese momento se festejaba el Festival Folclórico Colombiano, el cual se llevó a cabo en capital tolimense, según versión de los afectados el sujeto a quien entregaron sus teléfonos estuvo en todo momento en la tarima junto al cantante y a los integrantes de su orquesta por lo que les brindó confianza y en ningún momento pensaron que los podría robar.

Una de las víctimas identificado como John Mosquera, relató a medios que el hombre señalado se encontraba en la tarima y luego se dirigió a la primera fila para preguntarle a él y a otra joven si querían que les grabara un video en sus celulares de Jhonny Rivera, a lo cual ellos accedieron sin problema, sin embargo, al poco tiempo el sujeto desapareció.

Al percatarse de la situación consultaron con el personal de logística, quienes aseguraron no conocer al hombre señalado, por lo que él preocupado por su celular, un Iphone 14 pro max intentó ingresar para buscar al pillo, pero no le fue posible ya que el equipo encargado de la seguridad no le permitió el paso.

“El hombre me dio confianza porque siempre estuvo en la tarima. Yo había participado en uno de los eventos anteriores al concierto y estaba en primera fila. Yo estaba grabando a Jhonny con el celular cuando el hombre se nos acercó. En medio de la euforia, uno confía”, explicó el afectado.

Así mismo señaló que “mi celular es como mi oficina, tengo datos muy importantes. Tal vez me faltó malicia indígena, pero no entiendo por qué ese hombre estaba en la tarima. El hombre desapareció como por arte de magia. La otra muchacha afectada se puso también muy triste”.

