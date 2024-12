Anamar responde a quienes la acusan de mentirosa por denuncias contra Renzo

Anamar, exparticipante del Desafío 20 años, ha decidido dar la cara nuevamente y responder a las personas que han puesto en duda su denuncia contra su expareja, Renzo.

En un emotivo video compartido en sus redes sociales, la joven aprovechó para aclarar su postura frente a quienes la acusan de mentir, además de revelar detalles de lo sucedido en su relación con el excompetidor del Desafío.

La situación no ha sido nada fácil para Anamar, quien se vio obligada a abrir su corazón y explicar las razones por las que no había hablado antes.

Según sus propias palabras, la razón por la que se mantuvo en silencio durante tanto tiempo fue que no supo poner límites ni reconocer las señales de alerta a tiempo.

En sus palabras, "pensé que todo iba a mejorar" . Sin embargo, la situación se tornó insostenible, y el último detonante fue la noticia de que Renzo y Karen, una amiga de la joven, estaban juntos de viaje, lo que la llevó a tomar la decisión de hablar.

En medio de la controversia que rodea su denuncia, Anamar quiso ser clara con sus seguidores y les pidió que no opinaran sobre una situación que no han vivido.

Con la voz entrecortada, les recordó que el maltrato no es algo fácil de sobrellevar y que nadie tiene derecho a juzgar sin conocer los hechos de primera mano.

"No opinen de una situación que no han vivido. No tienen ni la más mínima idea sobre qué es vivir un maltrato" , expresó con firmeza.

Una de las piezas clave en su denuncia es el video en el que, según ella, se escucha una discusión con Renzo, en la que se la oye llorar mientras él la insulta. A través de este material, Anamar espera que sus seguidores comprendan la gravedad de lo que vivió y las razones que la llevaron a hacer pública su denuncia.

¿No es la primera vez que Renzo es denunciado?

La contundente reacción y decisión de Renzo /Foto: Desafío

Además, Anamar compartió un mensaje privado que recibió de una expareja de Renzo, quien le escribió contándole que había vivido una situación similar durante su relación con él. Este testimonio sumó un peso adicional a la denuncia de Anamar, quien finalmente decidió poner en manos de la Fiscalía su caso.

A pesar de la controversia, Anamar no se ha quedado callada y ha dejado claro que la violencia nunca tiene justificación. En sus palabras, " no hay ninguna razón que justifique la violencia", y pidió a las mujeres que la siguen en redes sociales que no se queden calladas ante situaciones similares.

"Es muy difícil, pero tienen que tener la valentía de salir de esa relación y hablar", añadió.

