Broma en La Voz Kids dejó a Greeicy con un ojo negro

La séptima temporada de La Voz Kids 2024ha resultado ser un verdadero torbellino de emociones y risas, pero en el último capítulo, la diversión alcanzó un nuevo nivel cuando Greeicy Rendón fue víctima de una broma que la dejó con los ojos 'colombinos'.

La noche comenzó con un ambiente jovial, con los niños concursantes deslumbrando con sus talentos y los jueces, incluyendo a Greeicy, añadiendo su toque especial al espectáculo con sus ocurrencias. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando uno de los jurados decidió tomar venganza por una broma previa y declaró la guerra de las travesuras.

El culpable de esta broma maestra fue Aleks Syntek, quien decidió sorprender a sus compañeros Greeicy y Mike Bahía con unos binoculares "especiales" como regalo. Lo que parecía un gesto inocente se convirtió en un momento hilarante cuando Greeicy y Mike Bahía, al probar los binoculares, se encontraron con que estaban pintados y terminaron, literalmente, con los ojos negros, desatando las carcajadas de todos en el set.

Mike Bahía no pudo evitar hacer un comentario humorístico sobre el nuevo look de Greeicy, bromeando que incluso con un ojo morado seguía luciendo espectacular. Mientras tanto, los espectadores no podían contener la risa al presenciar la divertida situación.

Pero esta broma épica tuvo sus raíces en el capítulo anterior, cuando Greeicy decidió jugarle una broma a Andrés Cepeda escondiéndole unos accesorios antes de una batalla. La venganza estaba servida, y Aleks Syntek aprovechó la oportunidad para llevar la travesura al siguiente nivel.

La interacción entre los jueces se convirtió en uno de los momentos más memorables del capítulo, con risas, complicidad y, por supuesto, un poco de travesura. A pesar del susto inicial, Greeicy demostró una vez más su increíble sentido del humor y su capacidad para reírse de sí misma.

Con La Voz Kids 2024 demostrando ser un verdadero festín de talento y diversión, los espectadores están ansiosos por ver qué otras sorpresas les depara el programa. Sin duda, esta temporada se quedará grabada en la memoria de todos los que la presenciaron, especialmente aquellos que fueron testigos de la inolvidable broma que dejó a Greeicy Rendón con un ojo negro.