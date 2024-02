Yina Calderón se realizó un nuevo tatuaje y sorprendió con su diseño

La polémica influencerYina Calderón vuelve a ser noticia, esta vez por cuenta de un nuevo tatuaje que se hizo dejando atrás un poco las ya habituales peleas con otros artistas del medio y a las que tiene acostumbrados a la opinión pública en Colombia.

Esto es lo que le ha generado el rechazo de algunos internautas que no parecen compaginar o no se sienten identificados con la personalidad de esta mujer. Sin embargo, esto no ha significado gran cosa para ella pues, según ella, esto en vez de opacarla, le ha dado una gran popularidad aumentando su nivel de fama.

Recientemente Yina compartió con sus 617 mil seguidores en Instagram, el video en donde muestra su más reciente tatuaje, el cual decidió hacerse en su glúteo derecho, mostrando el diseño de una flor grande en tonos de color oscuro, cubriendo parte de esta zona de su cuerpo.

“Estoy en un momento donde me siento tan pero tan chimba… ¿será el ejercicio? ¿será el amor propio que estoy construyendo?, ¿qué será? (…) me encantó este tatuaje y el cuerpo que estoy agarrando, esperen un mes más”, escribió en la descripción que publicó.

Además djio que se está esforzando bastante duro en el gimnasio para mantener bien esta parte de su cuerpo. De igual manera Yina en sus redes sociales comparte con sus seguidores la rutina de ejercicios que realiza para mantenerse y verse bien.

Como es bien sabido, la influencer se ha sometido a varias cirugías en su cuerpo, y una de ellas fue el aumento de glúteos, con la cual no le fue nada bien, pues terminó siendo invadida con polímeros lo cual terminó afectando su salud.

Es por esta razón que, después de haberle extraído de su cuerpo los biopolímeros, quedó una cicatriz bastante grande, y fue así como tomó la decisión de realizarse el tatuaje del que hoy todos en están hablando y con el que pretende borrar de una vez por todas este mal recuerdo.

Yina ha demostrado ser una mujer que hace lo que quiere y lo que le gusta, sin pensar mucho en lo que digan y piensen los demás. Es por esta razón que, la Dj se sigue sometiendo a este tipo de procedimientos quirúrgicos con el propósito de mejorar su rostro y su cintura.

Por otro lado, los internautas en la redes sociales le hicieron saber a Calderón sus diferentes puntos de vista con respecto a su nuevo tatuaje. "Excelente decisión reina, mientras usted se sienta bien con usted misma, el resto no importa", "Soy team Yina eres la mejor", "Te ves muy linda". Son algunos de los cometarios de los usuarios.

