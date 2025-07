Esto pasaría si Álvaro Uribe resulta culpable: ¿Casa por cárcel o va a prisión?

El juicio contra Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, está en su recta final y tiene al país con la mirada puesta en lo que será uno de los fallos más mediáticos de la historia reciente. Tras más de 10 años de proceso, con múltiples giros y nombres involucrados, este 28 de julio de 2025 se conocerá si es declarado culpable o inocente por tres cargos: fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno.

Durante 67 días, el juzgado escuchó a 91 testigos: 36 llamados por la Fiscalía y 55 por la defensa del exmandatario. La Fiscalía ha sostenido que Uribe habría usado su influencia y a su abogado Diego Cadena para manipular testimonios de reclusos con el fin de favorecer su posición frente al caso que inició en 2012 contra el senador Iván Cepeda. Ese mismo expediente, años después, se volvió contra él.

Puedes leer: ¿Miguel Uribe Turbay y Álvaro Uribe son familiares? Un lazo los une, más allá del apellido

Todo comenzó con una denuncia del propio Uribe contra Cepeda, a quien acusó de manipular testigos. Pero en 2018, la Corte Suprema archivó esa línea y decidió abrir una investigación contra el expresidente. A partir de ahí, el proceso tomó fuerza y llegó a dictarle medida de aseguramiento en 2020, algo inédito en Colombia para un expresidente.

Publicidad

Después de su renuncia al Senado y el traslado del expediente a la Fiscalía, el caso pasó por las manos de varios fiscales y enfrentó dos intentos fallidos de preclusión. Finalmente, en 2024, con la fiscal Luz Adriana Camargo al mando, se presentó formalmente la acusación.

Los testigos claves de la Fiscalía incluyeron a Iván Cepeda, Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes habrían sido presionados o influenciados por Cadena para cambiar sus versiones. Para sustentarlo, presentaron grabaciones, cartas y transferencias de dinero que, según el ente acusador, prueban una estrategia coordinada.

Publicidad

La defensa, por su parte, sostiene que las pruebas fueron obtenidas de forma irregular, que hubo violaciones a la privacidad de Uribe y que los testimonios son poco confiables. Además, señala que el expresidente nunca ordenó pagar a testigos ni conocía los detalles de esas gestiones.

Puedes leer: Cruda revelación del sexto capturado por atentado a Miguel Uribe: "hubiera cobrado más"

Periodistas le preguntaron a Álvaro Uribe cuándo se piensa retirar /Foto: AFP

¿Qué pasaría si Álvaro Uribe es culpable: iría a la cárcel o tendría prisión domiciliaria?

Aunque aún no se conoce el fallo, muchos se preguntan qué ocurriría si el expresidente es hallado responsable de los tres delitos que se le imputan. De ser así, y si no se considera que todos corresponden a una única conducta punible, los expertos señalan que la pena podría estar entre los 7 y 9 años de prisión domiciliaria.

Esto se debe a que los cargos no excluyen beneficios jurídicos como la detención en casa, especialmente si no se trata de delitos violentos. Sin embargo, hay que aclarar que este análisis es solo una proyección, no una decisión definitiva. Todo dependerá de cómo valore la juez, las pruebas y argumentos presentados por las partes.

En cualquier caso, lo cierto es que el 28 de julio se conocerá un fallo que marcará un precedente, no solo por tratarse de un expresidente, sino por la forma en la que el proceso ha sido seguido tan de cerca por la opinión pública.