Revelan la verdadera causa por la que murió el legendario luchador Hulk Hogan

Este jueves 24 de julio se confirmó el fallecimiento de Terry Gene Bollea, mundialmente conocido como Hulk Hogan, uno de los íconos más grandes en la historia de la lucha libre profesional. La leyenda de la WWE fue encontrada sin vida en su residencia en Clearwater, Florida. Tenía 71 años.

Durante las semanas previas, circularon diversos rumores sobre su estado de salud, los cuales fueron desmentidos por su esposa, Sky Daily, quien aseguró entonces que Hogan estaba estable y recuperándose de una cirugía realizada en mayo. No obstante, en las últimas horas se conoció que el exluchador habría sufrido complicaciones cardíacas que derivaron en un infarto fatal.

¿De qué murió Hulk Hogan?

Según información del medio especializado TMZ, Hogan fue hallado por los servicios de emergencia, quienes intentaron reanimarlo sin éxito. Aunque fue trasladado en ambulancia hacia un hospital cercano, lamentablemente falleció en el trayecto debido a un paro cardiaco.

¿Quién era Hulk Hogan?

Hulk Hogan fue mucho más que un luchador: fue una figura cultural que trascendió los cuadriláteros. Nacido el 11 de agosto de 1953 en Augusta, Georgia, y criado en Tampa, Florida, Hogan alcanzó la fama en la década de los 80 como el rostro principal de la World Wrestling Federation (WWF, hoy WWE).

Con su icónica barba rubia, su camiseta rasgada y su frase “Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?”, se convirtió en un fenómeno global.

Ganó múltiples campeonatos mundiales y protagonizó algunos de los combates más recordados de la historia, incluyendo su legendaria lucha contra André the Giant en WrestleMania III. Su carisma, fuerza física y presencia mediática lo llevaron también al cine y la televisión, participando en películas, series y campañas publicitarias.

Tras su retiro del ring, su vida no estuvo exenta de controversias, pero su legado en la lucha libre es incuestionable. Hogan fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE en 2005, y su influencia se mantiene viva en generaciones enteras de fanáticos y luchadores que lo consideran una leyenda. Su partida marca el fin de una era dorada para la lucha libre profesional.

