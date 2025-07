Revelan dónde estaba la muñeca Annabelle cuando murió su custodio, ¿posesión?

El mundo del misterio volvió a quedar en vilo con la repentina muerte del influencer paranormal Dan Rivera, quien se encontraba en plena gira por Estados Unidos con el espectáculo Devils on the Run Tour. Rivera no era cualquier personaje dentro de ese universo: era uno de los principales custodios de la muñeca Annabelle, esa que se volvió famosa por estar supuestamente cargada de energía maligna.

Pero lo que más llamó la atención de todo este caso es un detalle que acaba de salir a la luz: al momento de la tragedia, Annabelle no estaba en la habitación del hotel donde fue encontrado Rivera. Así lo confirmó el forense del condado de Adams, Francis Dutrow, en declaraciones que dio al medio CNN. Según explicó, el muñeco no estaba en el lugar, sino guardado con el resto del material del show que Rivera encabezaba junto a la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica.

El fallecimiento del investigador ocurrió justo al cierre de una presentación en Gettysburg, Pensilvania. Las entradas para ese evento se habían agotado por completo: en total, 1.260 personas asistieron durante los tres días de la gira. El último día fue un domingo, y fue precisamente en la noche de ese cierre cuando el equipo perdió contacto con Rivera.

Según relataron algunos de sus compañeros a TMZ, Dan había comentado que no se sentía muy bien y decidió retirarse a descansar a su habitación. Horas después, al notar que no respondía ni salía, fueron a buscarlo… y ahí fue cuando lo hallaron sin vida.

¿Dónde estaba Annabell?

El misterio crece porque muchos creían que la muñeca estaba con él, pero no. Los objetos del espectáculo, incluida Annabelle, habían sido almacenados adecuadamente en otro lugar por protocolo de seguridad. La organización detrás del evento explicó que todos los elementos estaban bajo resguardo y que no hubo ninguna situación fuera de lo normal en ese sentido.

A pesar del duro momento, los responsables de la gira decidieron seguir adelante con las fechas que ya estaban agendadas. En un comunicado oficial publicado en redes sociales, explicaron que era algo que el propio Dan hubiera querido: seguir compartiendo historias, enseñanzas y mantener vivo el legado de Ed y Lorraine Warren, los famosos investigadores paranormales que inspiraron películas y libros.

En ese mensaje, también expresaron palabras muy sentidas hacia Rivera, resaltando su rol como esposo, padre y amigo. Además, recordaron el vínculo estrecho que él mantenía con Lorraine Warren, a quien acompañó incluso en los momentos más complicados de salud, antes de que ella falleciera en 2019.

La Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica está ahora bajo la dirección de Tony Spera, el yerno de los Warren, quien también es custodio de los objetos más icónicos recolectados por la pareja durante décadas. Él fue uno de los que insistió en seguir con la gira como una forma de honrar la memoria de Dan.