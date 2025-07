Mamá de joven que murió tras jugar ouija dice que su hijo se le apareció y le habló

El caso de José Mauricio Ospina Velásquez volvió a estremecer a quienes recuerdan lo ocurrido en abril del 2022 en el barrio Dindalito, localidad de Kennedy, en Bogotá. El adolescente, que cursaba el bachillerato, murió de forma sorpresiva en medio de un supuesto “juego” con la tabla ouija junto a varios compañeros. Ahora, su madre asegura que ha soñado con él y que en esos sueños su hijo le ha hablado, revelándole detalles que no conocía.

Según contó su mamá, Claudia Velásquez, ese día su hijo salió sin avisar. Ella se enteró de lo que había pasado solo cuando los vecinos y las autoridades le informaron que el menor había sido hallado sin vida, en circunstancias extrañas que, desde entonces, siguen sin aclararse por completo.

Los reportes iniciales indicaron que el grupo de adolescentes estaba jugando con la tabla ouija cuando, supuestamente, una entidad “dio la orden” de hacerle daño a uno de los presentes: José Mauricio. “Jugaban Ouija, no se conocen circunstancias pero se agredieron entre ellos con resultante de un joven muerto”, señala uno de los informes citados por medios nacionales. Aunque esa versión ha circulado desde el inicio, hasta ahora no hay una confirmación oficial que respalde por completo el relato.

Claudia sueña con su hijo y él le dice que sí le hicieron daño

La historia volvió a tomar fuerza luego de que Testigo Directo entrevistara a Claudia, la madre del menor. En el testimonio, la mujer compartió una experiencia que dejó desconcertados a muchos. En varias noches, dice, ha logrado ver a su hijo mientras duerme, y en esos sueños ha hablado con él.

“Yo le pregunté que si le habían hecho daño y me dijo que sí, y que ellos iban a pagar por lo que le habían hecho”, aseguró la madre durante la entrevista. Según relata, estas apariciones en sueños han sido insistentes, como si el joven intentara contarle algo que nadie más ha querido decir.

El dolor para ella sigue intacto, más aún porque, después de tres años, no ha recibido respuestas claras sobre lo que pasó esa noche. Aunque se realizaron exámenes toxicológicos al cuerpo del joven para descartar consumo de sustancias, los resultados fueron negativos. Es decir, ningún tipo de droga estaba presente en su organismo, lo que descartó una posible intoxicación o alteración química durante lo sucedido.

“Lo que más me duele es que nadie ha querido hablar”, señaló Claudia. Según contó, había al menos dos menores de edad con su hijo la noche de los hechos, pero hasta ahora no se han esclarecido los detalles. “No puedo decir a ciencia cierta qué fue lo que pasó y él ya no está para contarlo, pero ellos sí saben lo que ocurrió esa noche”, dijo en medio de la entrevista.