Mujer que murió por dos minutos cuenta cómo volvió del más allá: "Fui extraída"

La muerte ha sido durante siglos uno de los grandes enigmas de la humanidad, despertando tanto investigaciones científicas como una profunda curiosidad sobre qué ocurre después de la vida. Por eso ha causado tanto revuelo el testimonio de una mujer que recientemente se volvió viral. Su experiencia cercana a la muerte no solo impactó a miles, sino que también se convirtió en el eje de una nueva visión de vida muy personal para ella.

Los detalles que compartió sobre ese momento han generado gran interés, ya que aportan una mirada reveladora sobre lo que podría haber más allá del final físico, ese instante que todos, inevitablemente, enfrentaremos.



La historia de la mujer que murió por dos minutos y volvió a la vida en Grecia

Nicole Meeuws, una artista griega de 49 años, vivió una experiencia cercana a la muerte (ECM) en 2015. Durante una cirugía de emergencia, fue declarada clínicamente muerta durante dos minutos.

El procedimiento se realizó tras complicaciones médicas derivadas de la pérdida de su hijo, las cuales la llevaron a entrar y salir del estado de consciencia.

Nicole relató que sintió cómo era “extraída” de su cuerpo y atravesaba un túnel de luz azul y blanca. No se trataba simplemente de un haz de luz, sino de un corredor vivo, con una sensación envolvente y cálida.

Según ella, esa luz parecía tener una temperatura y un sonido sutil, similar al agua transformada en música. No le generó miedo, sino una profunda sensación de regreso al hogar.

“Pasé a través de un túnel de luz azul y blanca. No era un rayo, era como un pasaje vivo. No me asustó. Sentí como si me estuvieran llamando a casa”, contó a diversos medios.

Al salir de ese túnel, Nicole dice haber llegado a una especie de cámara inmensa y luminosa, más grande que cualquier construcción en la Tierra. Estaba envuelta en colores como plateado, violetas suaves y tonos azules profundos que latían de forma rítmica, como un corazón.

En ese lugar, vio a dos figuras majestuosas sentadas sobre tronos de mármol resplandecientes. Tenían piel azul y rasgos humanos, con ojos grandes de color índigo que irradiaban compasión y comprensión.

Su apariencia le recordó a los personajes de la película Avatar, pero con colas de pez en lugar de piernas y cuerpos cubiertos de escamas. Eran al mismo tiempo masculinos y femeninos, y se comunicaban sin hablar, usando telepatía.

