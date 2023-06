Dani Duke trató a La Liendra de "pone cachos" por supuesto enredo con Aida Merlano

El creador de contenido para redes sociales Mauricio Gómez, más conocido como ' La Liendra', y la empresaria Dani Duke, conforman una de las parejas más populares de la industria del entretenimiento. No sólo porque han compartido con su enorme comunidad de seguidores detalles de su amorío, sino porque también hace algunos meses, se filtró un video íntimo en el que la joven se encontraba realizándole sexo oral a su novio.

Dicho suceso generó que sus nombres resonaran muchísimo más en los medios de comunicación y en las redes sociales, motivándolos a generar más contenido juntos, y a estar muchísimo más activos en estas. De hecho hace poco durante una trasmisión que Gómez estaba realizando en la plataforma Twicht, apareció Duke, quien lo sorprendió con una inesperada confesión.

Resulta que la mujer le contó que había tenido un sueño en el cual su relación había terminado pues él había decidido irse con otra mujer.

"Ni sabes lo que soñé el otro día. Soñé que me habías dejado, ¿adivina por quién?; que me habías terminado para estar con Aida Merlano. (...) Pone Chachos" le dijo Duke a su novio, quien no pudo seguir con lo que estaba haciendo en el computador, pues al parecer la confesión de su pareja lo dejó muy sorprendido.

Sin embargo, él trató de manejar la situación intentando abrazar a su novia, y manifestándole que estaba teniendo "sueñitos" muy raros. No obstante, eso no fue suficiente para que Dani se calmara, pues de hecho no sé dejó abrazar de La Liendra y le dijo que aún estaba enojada por eso.

A lo que de inmediato Mauricio reaccionó cuestionándole que qué culpa tenía él de que ella soñara esas cosas.

El video que ya deambula en diferentes redes sociales, ya cuenta con varias reproducciones y como era de esperarse, varias personas han reaccionado.

