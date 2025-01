Desgarrador testimonio de Valentina Lizcano; no tenía para alimentar a su hijo

Valentina Lizcano, conocida por su versatilidad como actriz y su pasión por el mundo fitness, abrió su corazón en el pódcast Almas Inspiradoras para hablar sobre los episodios que marcaron su vida personal y profesional.

Aunque ha cosechado éxitos en producciones como 'La reina del sur', 'Los Victorinos' y 'La reina del flow', también ha enfrentado grandes desafíos que moldearon su camino hacia el empoderamiento.

En la entrevista, Lizcano relató cómo llegó al mundo de las redes sociales por una serie de coincidencias y, sobre todo, por necesidad. Después de regresar de un viaje a India y participar en la telenovela La diosa coronada, enfrentó una crisis económica tras su separación del padre de su hijo, Salvador.

Su bebé tenía apenas un año cuando ella, sin apoyo ni ingresos estables, debió tomar decisiones cruciales para sobrevivir.

“Yo decía que lo dejaba a un millón de pesos, que necesitaba ese dinero para darle comida a mi hijo. Estaba en riesgo de perder la custodia porque, en esas circunstancias, el papá de Salvador tenía mejores recursos y una familia más estable”, reveló con honestidad.

Durante esta etapa, Valentina se decepcionó de muchas personas y marcas a las que había ayudado previamente. En sus inicios en redes sociales, empresas pequeñas le enviaban productos para que ella los promoviera.

Muchas de esas marcas crecieron exponencialmente, pero, según Lizcano, le dieron la espalda cuando más las necesitaba. “Varias de esas marcas hoy tienen tiendas en todo el país, pero se olvidaron de cómo empezaron. Esto me enseñó que no todo es un jardín de rosas y que hay que tener cuidado”, reflexionó.

Uno de los momentos más difíciles fue cuando una marca, tras negarle una colaboración, lanzó una campaña publicitaria con una modelo reconocida poco después.

Este episodio la destrozó, pero también la impulsó a reinventarse y a organizarse como empresaria.

La actriz también compartió los sacrificios que hizo durante los primeros años tras su separación . Con Salvador bajo un acuerdo de custodia compartida, Lizcano enfrentaba semanas completas en las que, para ahorrar dinero, apenas comía. “Cada semana pensaba en que mi niño iba a llegar y cómo lo iba a alimentar. Esa era mi prioridad”, contó.

El camino hacia la estabilidad no fue fácil, pero Valentina logró convertirse en una figura de inspiración gracias a su esfuerzo y determinación. Hoy en día, es una empresaria exitosa que combina su pasión por el ejercicio, la alimentación saludable y el bienestar emocional con su carrera como actriz.

Además de sus dificultades económicas, Valentina ha hablado públicamente sobre otros episodios dolorosos de su vida, como el abuso sexual que sufrió a los cinco años.

En entrevistas anteriores, explicó que decidió compartir su historia para visibilizar el problema y ayudar a otras personas a sanar. “Cuando no se habla, no se sana. Esto no se puede normalizar”, declaró.

