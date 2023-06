El cuerpower de Karol G que despierta rumores de lipo: ¿Cuál es su secreto?

Tras hacerse virales las fotos donde se vio a Karol G tomada de la mano del también cantante El Ferxxo llegando a un concierto del paisa en Miami y luego de lo cual se confirmó su relación amorosa con el artista, mucho se ha especulado sobre su apariencia y se rumora sobre unas supuestas cirugías que se había realizado la artista.

En la foto se ve a la paisa con un crop top donde se muestra por completo su abdomen, lo impresionante es que en poco tiempo se observa un marcado cambio teniendo en cuenta que se le ven unos abdominales bien definidos.

Tras la viralización de estas fotos y lo evidente de su nueva apariencia los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar pues mucha gente opinó que supuestamente 'La Bichota' se habría operado, lo cual va en contravía con lo que ella siempre ha pregonado pues se distingue por invitar a la mujer a respetarse y aceptarse tal cual como es.

De hecho, a ella poco le ha importado ocultar si tiene sobrepeso o no, como sucedió hace unos meses cuando fue criticada por su apariencia en un video en el que canta junto a Romeo Santos, luego de lo cual ella dejó en claro que se ama tal como es y que, para ella, no hay problema si está gorda o no, ya que es “cantante, no modelo”.

En vista de tanta polémica, la entrenadora personal de la artista salió en su defensa y en una publicación a través de su Instagram aseguró que “muchos se preguntan acerca de Karol y su cuerpo. Hace un mes exactamente empezó a prepararse para el tour; ella es una persona que respeta mucho su público y su trabajo y en esta ocasión por el hecho de ser estadios siente que tiene que ser su mejor versión y quiere dar la milla extra”.

En la misma publicación explicó que la cantante ha estado demasiado disciplinada como nunca y que se está cuidando especialmente en su alimentación lo cual ha hecho parte fundamental del resultado. También reveló que a sus entrenamientos y nutrición le sumó el Yoga que hace todos los días sin falta, además de los largos ensayos de coreografías.

“Razones por las cuales también ha estado un poco más alejada de las redes. Es triste ver que hablen de cirugías en una mujer que constantemente invita a querernos tal y como somos. Pero también al compromiso y la disciplina. Los grandiosos y rápidos resultados también vienen del enfoque y compromiso contigo mismo”, concluyó la entrenadora en su publicación.