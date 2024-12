Hijo de Diomedes Díaz se oponía a amputación de pierna; aún no sabe que ya se le realizó

Tras conocerse la noticia de la amputación de la pierna de Miguel Ángel Díaz, hijo del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz, ahora sale a la luz su deseo de evitar este procedimiento antes de perder la conciencia.

Miguel Ángel, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), expresó claramente su negativa a la cirugía, pero su estado crítico llevó a los médicos, y a su mamá Yolanda Rincón, a tomar esta decisión de emergencia.

“El 16 de diciembre llegué súper temprano y la doctora me dijo que Miguel estaba muy mal, que lo mejor era volver a intubar. Esta es la tercera vez que lo intubamos y eso es terrible. Miguel, en medio de todo, se dio cuenta y me dijo que no dejara que le hicieran eso. Me dijo: ‘Mami, no quiero ¿Qué tal que no me despierte?’.

Cuando yo les pregunté a los médicos el porqué de la descompensación de Miguel, ellos llamaron al ortopedista y él lo revisó y se dio cuenta que era su pie. De un día para otro, que tenía rojo, ya estaba negro completamente” , relató su madre, Yolanda Rincón, al programa Alerta Crónica.

Desde niño, Miguel Ángel ha enfrentado serios problemas de salud que han marcado su vida. A los 10 años fue diagnosticado con una enfermedad renal terminal que lo llevó a perder ambos riñones a los 20 años.

Dependió de diálisis por cuatro años hasta recibir un trasplante de riñón de su madre, un órgano que ya cumplió su ciclo y debe ser reemplazado. Estas complicaciones han mantenido al artista de 39 años en constante tratamiento médico.

El pasado 20 de diciembre, los médicos informaron que Miguel Ángel desarrolló trombos microscópicos en su pierna derecha, los cuales eran inoperables.

Aunque se realizaron múltiples tratamientos con medicamentos de alto costo y apósitos, una bacteria agravó la situación, dejando como única alternativa la amputación para salvar su vida. Yolanda Rincón tomó esta difícil decisión en menos de 10 minutos, mientras su hijo permanecía inconsciente.

La madre de Miguel Ángel confesó que ha agotado todos sus recursos económicos para garantizar la mejor atención médica a su hijo. “Vendí todo: casas, carro, todo lo que tenía para buscar alternativas en médicos particulares”, afirmó. Pese a estos sacrificios, la situación sigue siendo delicada, tanto en el aspecto emocional como financiero.

Un futuro incierto

Miguel Ángel aún desconoce que su pierna fue amputada. Su madre teme que la noticia sea devastadora para él, pero confía en que encontrará la fortaleza necesaria para seguir adelante. Actualmente, los seguidores del artista vallenato y su familia se aferran a la esperanza de una pronta recuperación.

Yolanda Rincón ha pedido a quienes conocen la historia de su hijo que oren por él. “Solo le pido a Dios que le dé la fuerza para aceptar lo sucedido y para afrontar su rehabilitación”, expresó en sus redes sociales. Este valiente luchador sigue siendo una inspiración para muchos, y sus seguidores esperan ansiosos verlo superar esta difícil etapa.