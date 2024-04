Influencers casi pierden los pies por reto viral

En un intento desesperado por capturar la atención del público, los 'influencers' brasileños están recurriendo a medidas cada vez más extremas. Sin embargo, el último espectáculo del 'show' 'N1 Influencers' ha llevado este afán de notoriedad a un peligroso extremo, dejando a tres jóvenes luchando por su salud y sus extremidades.

La protagonista de esta impactante historia es MC Thammy, cuyo intento de completar un desafío consistente en permanecer de pie en agua salada helada durante 15 minutos la dejó al borde de perder ambos pies. "Tenía quemaduras de primer grado en el exterior de ambos pies y de segundo grado en el interior", compartió la 'influencer' tras la experiencia traumática.

Pero Thammy no fue la única víctima de esta temeraria hazaña. Teus Neiff y Artur Braz, los compañeros de desafío de Thammy Caroline, también sufrieron lesiones similares que los llevaron directamente al hospital. Aunque Teus y Thammy fueron dados de alta, la recuperación será lenta y dolorosa. Thammy, incapaz de caminar, depende ahora de una silla de ruedas para moverse por su hogar.

El organizador del evento, Anderson Neiff, asumió la responsabilidad y ofreció disculpas públicas por el incidente. Reconoció su falta de previsión y lamentó haber expuesto a los participantes a un riesgo tan grave. "Hubo una prueba de resistencia y no me di cuenta de lo que podría pasar después. En cuanto sacaron los pies del hielo, empezaron a gritar de dolor. Me quedé en estado de 'shock'", confesó Neiff.

Publicidad

Aunque la prueba estaba supuestamente supervisada por un bombero, la falta de preparación y atención médica adecuada evidencia una negligencia alarmante. Sin embargo, Neiff anunció que se hará cargo de los gastos médicos de los tres afectados como un intento de reparar el daño causado.

Este incidente sirve como un recordatorio escalofriante de los peligros que pueden surgir cuando la búsqueda de fama y reconocimiento eclipsa el sentido común y la seguridad. Los 'influencers' deben reconsiderar el precio que están dispuestos a pagar por unos pocos minutos de atención en las redes sociales, antes de que sea demasiado tarde.

Publicidad

📰-Influenciadores sofrem queimaduras durante prova de reality



MC Thammy e Artur Braz ficaram por mais de 15 minutos com os pés no gelo e sofreram queimaduras na região. O rapaz está internado



Leia: https://t.co/VXKoCONXy8 pic.twitter.com/2MoOwGtMVp — Jornal de Alagoas (@JornaldeAlagoas) April 8, 2024

Influencers são hospitalizados com queimaduras após prova em reality show.



MC Thammy, Artur Braz e Teus Neiff foram feridos no programa online promovido pelo cantor de brega funk Anderson Neiff, no Recife.https://t.co/mHYY42eebB pic.twitter.com/sPV9MB1RNR — POPline 🎧 (@POPline) April 8, 2024

Mira también: ¿Crisis energética en Colombia?