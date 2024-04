Nicolás Maduro envía mensaje en inglés a Joe Biden y desata burlas

Desde su ascenso al poder, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela,no ha dejado de estar en el centro de la polémica. Su estilo directo y a veces inesperado ha provocado desde risas hasta críticas, dependiendo del contexto y el auditorio.

Este martes 16 de abril no fue la excepción, cuando en su programa 'Con Maduro +', el presidente intentó lanzar un mensaje en inglés dirigido a su homologo deEstados Unidos, Joe Biden, justo en un momento crítico para las relaciones entre ambos países debido a las sanciones impuestas sobre la industria petrolera y de gas venezolana.

"Si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero", fue el mensaje que Maduro intentó expresar en inglés, que se pronunció como "If you want, I want. If you don’t want to, I don’t want". A pesar de su intención, lo que capturó la atención fue su pobre pronunciación, provocando risas entre su audiencia y haciendo que el video se hiciera viral en redes sociales.

Este tipo de incidentes no son nuevos; ya que en 2017 Maduro había causado una controversia similar cuando erróneamente mencionó "multiplicar los penes" en vez de "los peces y los panes", durante un discurso que intentaba hacer una analogía con un milagro bíblico.

Las redes socialesno tardaron en reaccionar, donde usuarios compartieron el video acompañado de comentarios humorísticos y críticos a la vez. Esta reacción es un reflejo de cómo el público percibe estas intervenciones, una mezcla de entretenimiento debido a sus errores cuando trata de expresarse y preocupación por las implicaciones de sus palabras en el ámbito político y económico.

"No os riais tanto, que este es el nivel de inglés en la educación pública española", "Estoy llorando de la risa", "Debe ser un montaje de IA, no se puede ser tan tonto", "Open de Door close the window". Son algunos de los comentarios.

A pesar de la ligereza con que muchos tomaron sus palabras, el contexto en que fueron dichas es de suma importancia. Venezuela se encuentra en un momento crucial, enfrentando sanciones que afectan directamente su economía.

Maduro aseguró que Venezuela seguirá avanzando con o sin las licencias estadounidenses, un desafío directo a las políticas impuestas desde Washington. Este tipo de declaraciones resalta la tensión entre ambos países y destaca la estrategia de Maduro de enfrentar la presión externa con un discurso firme y a veces provocativo.

El mensaje de Nicolás Maduro a Joe Biden en inglés: pic.twitter.com/M4mw13WGRC — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) April 16, 2024

