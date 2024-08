Jessi Uribe destapa a ‘Rafa’, motor de su éxito y mención de sus canciones

En una entrevista exclusiva en 'El Klub' de La Kalle, el cantante Jessi Uribe reveló la importancia de 'Rafa', su mano derecha y el hombre detrás del éxito que ha conquistado audiencias dentro y fuera del país.

Durante la conversación, Rafa, quien ha sido una figura clave en la carrera de Jessi, ofreció una visión única sobre su relación con el artista. Según Jessi, cada vez que menciona a Rafa al final de sus canciones, lo hace como un gesto de agradecimiento.

Ambos comparten un tatuaje de "la fe", un símbolo de la profunda conexión y confianza que los une. Rafa, que pasó por la cabina de 'El Klub' para compartir su experiencia, explicó cómo conoció a Jessi y cómo ha influido en su carrera.

“Yo me presenté a 'La Voz Colombia' en 2013, y cuando salí del reality me sentí frustrado. Hice una gira, y con lo que me pagaron intenté hacer un videito, pero me dio muy duro, me golpeó el ego. Pensé en retirarme y dedicarme a componer”, confesó Jessi. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando Rafa vio el potencial en Jessi y decidió buscarlo.

"Él representaba todo lo que yo tenía en la cabeza que debería significar la evolución de la música popular", comentó Rafa, destacando que la visión que compartían sobre el futuro del género fue lo que los unió.

Aunque en un principio Jessi dudaba en continuar cantando, Rafa logró convencerlo y guiarlo hacia el éxito. "Cuando mi padre lo vio cantar en el estudio, me dijo que Jessi era un diamante, que lo acompañara y lo guiara", recordó Rafa.

Sin embargo, trabajar con una estrella en ascenso como Jessi no ha estado exento de desafíos. Rafa admitió que uno de los mayores retos es cuando Jessi no lo deja descansar.

“Él es una máquina, lo único es que necesita 8 horas para dormir”, bromeó Rafa, explicando que el mal humor de Jessi aflora cuando no logra descansar lo suficiente.

La relación entre Jessi y Rafa es tan cercana que incluso han tenido sus diferencias, especialmente en la forma de promocionar la música. Mientras Rafa piensa en grande, con un enfoque internacional, Jessi prefiere mantenerse cerca de su tierra natal, Colombia.

Esta diferencia en perspectivas ha sido fuente de algunas discusiones, pero también es lo que ha permitido que el equipo se complemente de manera efectiva. "El es una cometa", dice Rafa con cariño, "cuando se eleva, hay que darle cuerda".

Más allá de los conflictos, lo que queda claro es que sin Rafa, Jessi Uribe no sería el artista que es hoy.

Jessi Uribe y la historia de "Rafa, la fe"