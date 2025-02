La enfermedad que habría aquejado a Shakira; obligada a cancelar fecha clave

La salud de Shakira se convirtió en tema de preocupación luego de que la cantante colombiana fuera hospitalizada de emergencia en Lima, Perú.

La artista se vio obligada a cancelar su concierto programado para este domingo 16 de febrero en el Estadio Nacional , debido a un cuadro abdominal que la mantiene bajo observación médica.

La intérprete de 'Las mujeres ya no lloran' confirmó la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales, donde expresó su tristeza por no poder presentarse ante sus fanáticos peruanos.

"Lamento informarles que anoche, tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche. Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy", escribió Shakira.

La estrella también aseguró que su equipo y los promotores del evento ya están trabajando en una nueva fecha para el espectáculo, con el compromiso de compensar a sus seguidores por este imprevisto.

Según información revelada por el medio digital ‘La Mana’ en Instagram, una fuente cercana indicó que Shakira fue sometida a una endoscopia.

Este examen se utiliza para diagnosticar afecciones como úlceras, inflamaciones, infecciones o signos de gastritis, condición que se presume afectó a la cantante.

¿Cómo se produce la gastroenteritis, enfermedad que podría estar aquejando a Shakira?

Esto se sabe sobre el estado de salud de Shakira PABLO PORCIUNCULA/AFP

La gastroenteritis, que podría estar detrás de este cuadro, es una inflamación del estómago y los intestinos, generalmente causada por infecciones virales, bacterianas o parásitas. Entre sus síntomas más comunes se encuentran el dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea y, en casos más severos, deshidratación y fiebre.

Hasta el momento, la cantante y su equipo han sido cautelosos con los detalles médicos, pero la prioridad es su recuperación total antes de retomar su gira 'Las mujeres ya no lloran'. La incertidumbre sobre la continuidad de sus presentaciones persiste, mientras los fanáticos esperan buenas noticias y una pronta reprogramación del show en Lima y otros países.

Shakira se pronuncia tras ser hospitalizada

