Lina Tejeiro devastada por la muerte de su perra Frida: "Tengo mi corazón hecho pedacitos"

Lina Tejeiro utilizó sus redes sociales para comunicar una noticia que dejó a sus seguidores consternados. La actriz compartió con sus seguidores la triste noticia del fallecimiento de su amada mascota, Frida, un pomerania de tan solo dos años de edad.

A través de una emotiva publicación en Instagram, Lina Tejeiro rindió homenaje a Frida, compartiendo una serie de conmovedoras imágenes del adorable perro. En sus primeras palabras, expresó su desconcierto y tristeza ante la pérdida repentina de su fiel compañera: "Entender la vida es difícil y entenderla sin ti será un proceso aún más difícil. Te me fuiste, Frida, y aún no entiendo por qué, todo fue tan de repente".

El viernes, la propia actriz ofreció una explicación sobre la trágica pérdida de Frida. Reveló que la perrita había fallecido debido a complicaciones surgidas después de una cirugía. Tejeiro compartió que tenía la intención de esterilizar a Frida y a su otro perro, Coco, para prevenir situaciones embarazosas y mantener su salud en óptimas condiciones. Coco se recuperó exitosamente de la cirugía, pero Frida, lamentablemente, entró en paro y, a pesar de los esfuerzos de los veterinarios durante 45 minutos, no lograron reanimarla.

La noticia conmovió a sus seguidores y, en agradecimiento por el apoyo recibido, Lina Tejeiro expresó: "La vida continúa y no me puedo quedar pensando cosas que ya no sirve de nada encontrarles una respuesta. Nada me la va a devolver. Gracias por los mensajes de amor, de apoyo y de fuerza, los recibo con todo el amor porque sí ayudan a aliviar un poco este dolor que estoy sintiendo".

Finalmente, Lina Tejeiro compartió su profunda tristeza ante la pérdida de Frida y reconoció la importancia de tomarse un tiempo para recuperarse de esta dolorosa experiencia: "Lo cuento porque mucha gente quería saber qué había pasado con Frida, que era una perrita muy joven. Bueno, cumplió su misión, me hizo muy feliz. Me duele, me duele mucho el corazón…".

El triste suceso ha generado una oleada de condolencias y palabras de apoyo de parte de sus seguidores y admiradores, quienes se unen en este momento de luto por la partida de Frida, una mascota que, sin duda, dejó una huella imborrable en el corazón de Lina Tejeiro.

