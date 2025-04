Lina Tejeiro confiesa si piensa ser mamá o no; ¿está congelando los óvulos?

La reconocida actriz llanera Lina Tejeiro ha sido siempre una mujer transparente con sus seguidores. En una reciente entrevista en El Klub de La Kalle 96.9 FM habló sin tapujos sobre su postura frente a la maternidad, un tema que genera mucha curiosidad entre sus fans.

La actriz reveló que actualmente se encuentra en un proceso de exploración personal y que, aunque le ilusiona la idea de ser madre, también tiene temores.

“Me muero de ganas, pero a veces digo: mejor no”. Lina confesó que ha vivido momentos de ternura al ver a su mejor amiga como mamá. “Cuando veo los videos con su bebé, digo ‘qué delicia, me muero de ganas’” , dijo emocionada.

Sin embargo, también ha estado en situaciones que la hacen dudar: “Cuando los niños no controlan sus emociones, ahí digo ‘uy no, mejor no’”.

Esta dualidad de emociones la ha llevado a reflexionar profundamente sobre su papel futuro como madre. “Estoy en ese descubrimiento”, agregó.

¿Lina Tejeiro sería mamá soltera?

Cuando le preguntaron si estaría dispuesta a ser madre sin tener pareja, fue clara: “Sí, si me toca hacerlo sola, lo haría. La vida me ha enseñado que puedo conseguir muchas cosas sin una pareja. Si llega ese compañero, maravilloso. Pero si no, no voy a dejar de cumplir mis sueños por eso” .

Publicidad

Lina incluso confesó que está considerando congelar sus óvulos: “Lo estoy tanteando. No es un hecho aún, pero ahí voy, mirando opciones” . Esta revelación la hizo ante una pregunta en la que en medio del humor resultó confesando que al parecer sí piensa hacerlo.

"¿Ya estás congelando huevitos?" (refiriéndose a los óvulos)" le preguntaron. "Estamos en eso, estoy tanteándolo, estoy mirándolo, no es un hecho por eso no quiero hablar mucho del tema" , dijo la actriz.

Lina Tejeiro, actriz colombiana Foto: Instagram @linatejeiro

Publicidad

La actriz compartió que en los momentos más difíciles —enfermedades, escándalos o emprendimientos— lo que la ha sostenido es su coraje. Tanto es así que tiene tatuada la palabra “coraje”, que además se convirtió en una marca personal.

Su faceta como empresaria también ha crecido: “Estoy feliz. Me veo en reuniones con agencias de marketing, mostrando mi proyecto de maquillaje, luchando para que me compren la idea. Es una etapa nueva y la estoy disfrutando”.

¿Qué sigue para Lina Tejeiro?

Aunque el tema de los hijos todavía no está definido, Lina asegura que no se siente presionada. Está concentrada en su carrera, en sus proyectos personales y en descubrir qué quiere realmente.

Con su autenticidad, carisma y fortaleza, Lina Tejeiro sigue siendo una voz inspiradora para muchas mujeres. “Lo importante es no quedarse esperando a alguien para cumplir tus sueños” , concluyó.

Revive acá la entrevista completa