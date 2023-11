Miguel Bosé revela quién fue su primer amor; una hermosa niña

Durante una reveladora entrevista con el presentador Joaquín Prat, aprovechando el estreno de la serie 'Bosé' (una serie que narra la vida de Miguel Bosé), en Telecinco de España, el icónico artista compartió detalles familiares así como un emotivo recuerdo de su infancia que dejó a todos intrigados.

En el marco de un apasionado debate sobre lo que ha sido su vida personal y familiar, el presentador Prat no pudo resistirse a la curiosidad y quiso conocer el nombre de la persona que ocupó el corazón de Bosé en sus primeros años. La incógnita persistía hasta que la reconocida actriz Andrea Bronston

comentó de manera enigmática: "Algunas cosas deben seguir siendo secretas".

Sin embargo, en un momento, surgió la polémica con respecto a una declaración supuestamente hecha por Bronston en una revista, en la que afirmaba haber sido la primera en robarle el corazón al cantante. Con vehemencia, Andrea negó tal afirmación y desmintió cualquier involucramiento romántico.

Finalmente, fue el propio Miguel Bosé quien dejó a todos atónitos al revelar: "Mi primer amor fue una hermosa niña con largo cabello. Teníamos tan solo 4 o 5 años". Andrea, quien parecía conocer a la misteriosa chica en cuestión, aseguró que aún mantenían una hermosa amistad y reveló que era la madrina de uno de los hijos del cantante.

Paola, hermana de Miguel Bosé, confirmó esta información al explicar que eran amigos de la infancia debido a la amistad de sus padres. A pesar de la revelación, el presentador Joaquín Prat expresó su insatisfacción, argumentando que Bosé había evitado compartir detalles sobre quién fue su verdadero primer amor.

Por otro lado, habló sobre la relación con su familia, específicamente con su papá, revelando detalles de las conversaciones que había mantenido con su padre, en las que este le expresó sentimientos de no ser deseado, de ser una frustración, un fraude y de no ser digno de llevar el apellido Dominguín (su primer apellido). Bosé abrió su corazón y comenzó a explicar: "Las palabras que mi padre pronunció en la serie son fiel reflejo de lo que me dijo en la vida real, de lo que pasó".

Sin embargo, el artista también señaló una similitud con su padre: "Tengo lo peor de mi padre, el mal genio y el mal carácter. Comparto su torería, ya que ser torero no es simplemente una profesión, es una actitud en la vida". No es de extrañar, pues recordemos que Luis Miguel Dominguín no solo fue uno de los toreros más destacados en la historia de España, sino que también era conocido por su temperamento difícil.

Las revelaciones de Miguel Bosé ofrecen una visión más profunda de su relación con su padre y arrojan luz sobre los desafíos y similitudes que han marcado su vida. La serie 'Bosé' continúa generando interés y atención del público, y con cada entrevista, el artista sigue dejando huella en la audiencia.