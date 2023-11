Actor Juan Pablo Raba transitaba por zona no habilitada cuando fue robado: autoridades

Un repudiable hecho de inseguridad y violencia se registró en la mañana del lunes 6 de noviembre en Bogotá, donde el actor colombiano Juan Pablo Raba fue víctima de robo junto a sus dos hijos menores de edad.

Según la denuncia, dada a conocer por el propio artista, los hechos se presentaron en momentos en que realizaba una caminata por los cerros orientales cuando fue abordado por sujetos armados que los retuvieron e intimidaron.

Sobre los hechos se pronunció el mayor Jimmy Cortés, comandante de Carabineros y protección ambiental de la Policía, quien aseguró en diálogo con La Kalle que, lastimosamente, los hecho se presentaron en una zona en la que no está habilitado el paso para personal y por lo tanto no hay acompañamiento de autoridades.

Sin embargo, el mayor aclaró que eso no justifica el hecho de inseguridad ni indica qué el actor haya violado una zona prohibida: "simplemente ellos decidieron caminar por allí, al igual que el empresario, pero eso no es uno de los senderos que están habilitados por la Alcaldía ni está autorizado por la CAR, por que es una zona que está protegida por autoridades ambientales, por eso no tiene un sendero habilitado".

Publicidad

En diálogo con La Kalle el comandante de Carabineros y protección ambiental detalló que: "no podemos decir que (Juan Pablo Raba) estaba incumpliendo alguna regla, simplemente en el conjunto residencial donde él vive hay un espacio por la parte de atrás del conjunto donde se puede salir hacia los cerros y simplemente ellos decidieron caminar por allí".

Agregó que ese sendero "no está autorizados por la CAR porque también debe contarse con Secretaría de Ambiente y CAR porque debemos cuidar el ecosistema que allí habita; entonces por donde ellos salieron a hacer ese recorrido no es uno de los senderos habilitados, simplemente es una zona boscosa que da a la parte de atrás del conjunto residencia y lastimosamente en la parte alta es donde los hurtan".

Agregó que en el lugar se creará un frente de seguridad rural "pero es importante que la ciudadanía tenga en cuenta que solamente hay 6 senderos que están autorizados y que son acompañados diariamente por la Policía de Carabineros".

¿Qué le pasó al actor Juan Pablo Raba?

Publicidad

El actor narró que se encontraba en una caminata con sus hijos cuando fueron víctimas de cinco hombres con armas, quienes les detuvieron su paso en el sendero y los arrinconaron para posteriormente quitarles los elementos de valor.

"Primero salieron dos personas. Sentí algo raro, llevé a mis hijos hacia un lado del camino donde sentí que podía protegerlos, pero después de los arbustos salieron otros tres", dijo Juan Pablo.

En medio del atraco, según versión del actor, uno de los delincuentes intentó agarrar a la niña por lo que él reaccionó de manera violenta y fue cuando terminó golpeado por los atracadores que arremetieron a golpes contra el hombre, sin importarles en pavor que había en los menores de edad.

Luego le quitaron reloj, dinero y otros objetos de valor; pero no contentos con eso, le quitaron su celular, abrieron su cuenta bancaria y realizaron transferencias: "Les alcancé a dar un millón de pesos".

Publicidad

"Entendí el modus operandi, piden el teléfono para desbloquearlo y hacer trasferencias desde tus cuentas. No es un tipo de delincuencia que busca como tal el aparato, sino que tratan de sacar toda la información posible", añadió el actor.