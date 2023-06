Mike Bahía dice que "el amor es una decisión"; y la suya es Greeicy

Hace varios días la bellísima y talentosa cantante caleña Greeicy Rendón, encabezó junto a su prometido Mike Bahía, varios titulares de diferentes medios de comunicación que señalaron que actualmente estarían pasando por una crisis de pareja.

Todo se generó por las declaraciones y la reacción que tuvo Greeicy durante una entrevista con el reconocido conductor de radio y televisión mexicano Jessie Cervantes. Lo que sucedió fue que la intérprete de 'Los besos' confesó que con su pareja estaban pasando por días difíciles y no pudo contener el llanto, por lo que muchos seguidores sacaron sus propias conjeturas y concluyeron que lo más probable es que la pareja estaba pensando en separarse.

Sin embargo, todo parece indicar que Greeicy se refería a otra cosa pues los hechos demuestran lo contrario, ya que esta semana Mike y Greeicy hicieron presencia en los 'Premios Heat', y ahí además de cantar juntos, se mostraron muy cómplices y felices. Adicionalmente, al día siguiente Mike realizó una publicación en su cuenta de Instagram , en la que señaló que el amor era una decisión y Greeicy era la suya.

"La vida nos trae momentos buenos, malos, de celebración, de reflexión, de tristeza, entre tantos

… lo importante no es el balance entre fáciles o difíciles,

lo IMPORTANTE es tener con quien compartirlos;

almenos así vemos la vida nosotros 🫶 (...)

WE NEVER QUIT! LOVE IS A DECISION and you’re mine @greeicy ☀️".

Dicha publicación le regresó el alma al cuerpo a muchos internautas que admiran y han admirado su relación por mucho tiempo, pues si bien, no dudaron en comentar la alegría que les generaba saber que todo estaba bien.