"No soy tan egocéntrica" Señorita Sucre rompe el silencio tras 'quitar' a sus compañeras

Juliana Návila Gómez Anaya rompió el silencio tras la polemica que surgió a raíz de un video grabado en Cartagena. La representante de Sucre decidió compartir un mensaje en sus redes sociales para explicar cómo vivió la situación durante la concentración oficial del certamen.

¿Qué dijo Juliana Návila sobre las críticas que recibió?

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Frente a los comentarios que circulan en redes sociales, Juliana fue enfática al defender su personalidad: “No soy tan egocéntrica como todo el mundo me ha querido hacer ver”. Además, resaltó que sus compañeras tuvieron la oportunidad de conocer su verdadera esencia.



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Asimismo, desmintió cualquier diferencia con las demás participantes del certamen: “Yo con mis compañeras estamos absolutamente bien, la verdad que no pasó nada”. Con estas palabras buscó frenar los constantes rumores de tensión en el grupo de candidatas.

La modelo expresó su preocupación por el malestar generado hacia sus compañeras: “Me duele por ellas, porque sé que también les están escribiendo cosas que tampoco se lo merecen”. De este modo, pidió empatía para no perjudicar la convivencia entre las participantes.

Al reflexionar sobre su presencia en el certamen realizado en Cartagena, declaró: “Al final del día solo somos tres mujeres maravillosas que vinieron a un reinado de belleza a gozárselo”. Añadió que su meta es demostrar su belleza y los valores que tiene para entregar.

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Para cerrar su pronunciamiento, la candidata pidió a los internautas no juzgarla por un momento puntual y expresó: “Una imagen, un video de cinco segundos no define a una persona”. Además, dejó claro que este episodio no opacará el esfuerzo y la dedicación que puso en su preparación durante los últimos meses.

¿Qué dijo Juliana sobre su relación con las candidatas de Tolima y Valle?

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Juliana Návila Gómez aclaró que el contacto cotidiano entre las reinas sigue intacto; ella dejó claro que no existió ninguna disputa real con Valery Martínez, del Tolima, ni con Valentina Duque, del Valle.

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La candidata también contó que se tomó un tiempo para pensar cómo abordar la controversia antes de pronunciarse públicamente. Según explicó, buscó orientación en su fe para tomar la mejor decisión: “Pensé mucho qué hacer con respecto a esta situación. Le pedí el discernimiento a Dios que me ayudara a tomar la decisión más correcta”.

Durante su intervención, la modelo mencionó el deseo de reflejar su fe y crianza: “Yo quería que a través de mí las personas vieran su Espíritu Santo, que vieran su alegría, que vieran su amor”.

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Asimismo, recordó las palabras de su mamá, quien le brindó apoyo para afrontar este momento y mantener la calma: “Le pido a Dios que me siga dando su bendición y que, como me dijo hoy mi mamá, después de la tormenta siempre viene la calma”.

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¿Qué pasó con la Señorita Sucre?

La polémica surgió por un video grabado durante una de las actividades que compartió con todas sus compañeras en Cartagena. El momento ocurrió al parecer el 9 de noviembre en las escaleras del Hotel Hilton, sede principal del concurso, cuando las candidatas se preparaban para posar juntas en una fotografía oficial del evento.

En la grabación difundida en redes, Juliana Návila Gómez aparece al lado de Valery Martínez, representante del Tolima, y Valentina Duque, del Valle. En ese instante, la sucreña extiende los brazos y mueve a sus dos compañeras para organizar la toma ante las cámaras.

Las imágenes generaron diversos puntos de vista en redes; mientras algunos internautas interpretaron el movimiento como un intento de apartar a las reinas para lograr mayor protagonismo, otros pidieron prudencia al no saber lo acontecido antes ni después del clip.