Sergio Vega presenta oficialmente a su nueva novia en el Día de la Madre y le llueven críticas

La historia de amor y tragedia que envolvió a Paula Durán y Sergio Vega conmovió al mundo entero. La joven colombiana, diagnosticada con cáncer cerebral y de estómago durante su embarazo en Estados Unidos, se convirtió en un símbolo de lucha y esperanza. Sin embargo, tras su dolorosa partida, la vida de Sergio Vega, su esposo, tomó un giro inesperado que ha generado revuelo en las redes sociales.

Después de un año de luto por la muerte de Paula, Sergio sorprendió a sus seguidores al presentar públicamente a su nueva pareja, Alejandra Salinas. A través de una serie de imágenes compartidas en su cuenta de Instagram, Sergio Vega mostró momentos íntimos junto a Salinas, expresando abiertamente su amor y gratitud hacia ella.

La trágica pérdida de Paula Durán en enero de 2023 dejó a Sergio al cuidado de sus dos hijos y del recién nacido que llegó poco antes de su partida. Desde entonces, Sergio ha continuado su vida en Estados Unidos, compartiendo esporádicamente detalles sobre su día a día y el crecimiento de sus hijos en las redes sociales.

Sin embargo, la reciente publicación de Vega junto a Alejandra Salinas ha vuelto a ponerlo bajo los reflectores de la farándula. Las imágenes muestran a la pareja disfrutando de momentos de felicidad en un establecimiento, acompañadas de un mensaje emotivo por parte de Sergio, quien agradece a Salinas por llenar sus días de alegría.

"Gracias por llenar mis días de Luz" dice en una de las publicaciones, mientras que publicó a su pareja acompañado del siguiente texto "Feliz día a la Mamita de Gaby, Gracias por enseñarme tanto cada día, gracias por llenar mi vida de luz, gracias por darme paz y tranquilidad, gracias por despertar en mi el sentimiento más bello".

Debido a esta última publicación le preguntan si acaso Paula no le despertó jamás ningún sentimiento. Por otro lado también le dicen en repetidos comentarios que su nueva pareja se parece bastante a su esposa fallecida.

Este nuevo capítulo en la vida de Sergio Vega ha generado opiniones encontradas entre los internautas, quienes debaten sobre el tiempo de duelo que debería guardar tras la pérdida de su esposa. Mientras algunos celebran su decisión de seguir adelante y encontrar nuevamente el amor, otros cuestionan si ha pasado el tiempo suficiente desde el fallecimiento de Paula.

"Creo que a este perfil entramos por Paula y sus hijos. No para ver qué no esperó ni cumplir el año Paula de fallecida para estar publicando su nuevo amor", "Lo reitero es respetable que tenga un nuevo amor. Pero por respeto a sus hijas debió tenerlo en su vida privada y no publica", son algunos de los comentarios.