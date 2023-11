Sergio Vega rompe el silencio y responde a la mamá de Paula Durán: "Perturba mi vida"

Sergio Vega, el esposo de la colombiana fallecida Paula Durán , cuya historia de lucha contra el cáncer se dio a conocer hace poco más de un año en redes sociales, volvió a ser foco de atención luego de unas sorpresivas y explosivas declaraciones de su suegra.

Se trata de la señora Gloria Iris Camargo, mamá de Paula y quien hace pocos días apareció en un video en redes sociales señalando a Sergio de haber sido cruel con ella y su familia cuando viajaron a Estados Unidos a despedirse de la joven.

La mujer aseguró que Sergio nunca les dio un mercado estando allá y que además "nunca nos hizo alguna invitación". De igual forma, Camargo aseguró que Sergio impidió que una hermana de Paula entrara al funeral para darle el último adiós.

Y tras conocer los fuertes señalamientos, que además desataron todo tipo de comentarios en redes sociales, el hombre rompió el silencio y en diálogo con Semana expresó estar sorprendido por las declaraciones de la abuela de sus hijos.

Publicidad

Sergio Vega aseguró que los señalamientos "perturban mi vida" y negó rotundamente lo dicho por la mujer indicando que no se portó mal con la familia de su difunta esposa.

El hombre además rechazó que la señora Iris dijera que él les negaba la comida o que haya impedido que su hermana entrara al funeral de Paula Durán.

"No me imaginé en ningún momento que doña Iris, la mamá de mi esposa, saliera a decir esas cosas, a realizar esas acusaciones que en este momento perturban mi vida y dañan mi imagen", dijo, en su pronunciamiento desde Estados Unidos.

Publicidad

Vega enfatizó que desconoce si es que su suegra busca hacerle daño con las declaraciones, al tiempo que insistió en que nunca impidió la entrada de la hermana de su esposa al sepelio y que jamás haría algo así. "No entiendo por qué dice eso. No sé qué busca, si quiere verme destruido. Eso nunca pasó", dijo.

Asimismo, rechazó las acusaciones afirmando que "las personas que me conocen saben que soy muy pacífico. Nunca en la vida he tenido un problema, mucho menos voy a agredir a una persona y mucho menos a la mamá de mi esposa y en la situación en la que estábamos. El tema de que yo no les di comida es increíble".

Sergio Vega también reveló que ha pasado mucho tiempo sin hablar con su suegra. "Hace mucho tiempo que no hablo con ella. Ella nunca llama para saber cómo están los niños. Hace mucho que no habla con ellos".

El esposo de Paula Durán manifestó comprensión hacia la situación de su suegra y sugirió que su dolor podría ser la razón detrás de las acusaciones. "Ella era una buena madre con sus hijos. Tengo fotos con ella, recuerdos con ella (...) en un momento pensaba que ese es el dolor de una madre que pierde una hija. Busca un culpable y me ve a mí. Pero lo que hizo el sábado no le entiendo", finalizó Vega, quien aseguró que en este momento lo que desea es el bienestar de su familia.

Publicidad

"Solo quiero seguir luchando por mí, por mis hijos, por mi familia", concluyó Sergio Vega.

¿Sabías esto? Las mujeres y las ranas fingen dormirse para no hacer el delicioso

Inscríbete a Préndame el arbolito