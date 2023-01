Revelan momento en el que Paula Durán logra estar cara a cara con su madre: desgarrador encuentro

Los papás de Paula Durán, diagnosticada en California con cáncer terminal, ya llegaron a Estados Unidos tras recibir este martes la visa humanitaria que venían solicitando tiempo atrás; el reencuentro de madre e hija captado en video causó conmoción en redes sociales.

Finalmente, la madre de la joven, que además espera un milagro, logró ver cara a cara a Paula, quien se encontraba en su cama debido a su delicado estado de salud, pues día a día se deteriora más.

Publicidad

Aunque la familia prefirió que el tan anhelado encuentro fuera a puerta cerrada, Semana logró captar el desgarrador primer momento juntas tras su diagnóstico; la madre se arrodilló para tomar la mano de la joven, que según los médicos, está desahuciada.

Así mismo, Juan Diego Alvira, periodista del medio, pudo conocer cuáles fueron las primeras palabras en tan conmovedor momento.

“Yo le dije: ‘Hola, hija’, y ella como que levantó su mirada, y dijo: ‘¿Llegó mi mamá?’. Yo: ‘Sí, hija, aquí estoy y no me voy a mover de acá. Me dijo: ‘Bueno, ma’. Me dio como angustia abrazarla porque apenas estoy llegando, no sé qué toca hacer, cómo toca hacerlo. Solo nos tomamos las manos, ella me apretó las manos fuerte”, contó la madre a Alvira.

Durán, que estaba embarazada de su tercer hijo, se sintió enferma. Inicialmente, la pareja pensó que los dolores eran debido al embarazo; sin embargo, la noticia fue devastadora: la mujer, de solo 27 años, fue diagnosticada con cáncer en etapa terminal.

Publicidad

“Ya le operaron una parte de un tumor en la cabeza pero sigue creciendo”, contó su esposo hace unos días.

Tras el diagnóstico, los médicos indujeron el parto a las 34 semanas de embarazo y Durán dio a luz a su tercer hijo, Juan José Vega, a finales de noviembre. El niño se encuentra en buen estado de salud.

Publicidad

Por más de un mes los médicos trataron de encontrar una vía para salvar la vida a Durán, pero los esfuerzos han sido en vano, por lo que la joven madre fue enviada a su casa para que pueda pasar los últimos momentos de vida al lado de sus hijas Luciana, de 9 años, y Julieta, de 4, y el bebé recién nacido.

Antes de salir del hospital y estando completamente lúcida, Durán grabó un mensaje al presidente Biden y a las autoridades de inmigración pidiendo que les permitan viajar a sus padres y sus suegros.

La expectativa de vida para Durán era de un mes la semana pasada.