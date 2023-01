Colombiano vive una dramática situación en Estados Unidos; pide visa humanitaria

Una difícil situación es la que está atravesando un exjugador de la selección colombiana de futsal, Sergio Vega, quien viajo a los Estados Unidos en compañía de su esposa Pula Durán y sus dos hijas, en medio del embarazo de un tercer bebé.

La familia decidió mudarse para buscar mejores oportunidades, radicándose en California, fue allí donde todo cambio para todos, debido a que a su esposa le fue diagnosticado un cáncer terminal.

El huilense indicó que: “Me dieron una noticia que me partió el alma, me desgarró el corazón totalmente, tal vez es la peor noticia que he recibido en mi vida, ya médicamente a mi esposa no le pueden hacer nada y me le dieron un mes de vida a mi esposa”.

Así mismo se conoce qué a la joven mujer de 27 años le detectaron un cáncer en el cerebro cuando tenía seis meses de embarazo, milagrosamente los médicos pudieron salvarle la vida al bebe, quien es el nuevo integrante de la familia.

El huilense ha dicho lo mal que se ha sentido y lo difícil que ha sido la situación, "Han sido dos meses muy difíciles para mi familia y para todo mi entorno, hemos estado batallando con mi esposa y con mis hijos esta gran lucha, ha sido una lucha que la hemos llevado de la mano de Dios Y eso nos ha fortalecido nos ha llenado de mucha tranquilidad porque somos seres humanos".

Debido a la noticia Vega ha hecho un llamado y una petición al gobierno colombiano para que interceda por ellos ante el país norteamericano y puedan tramitar una visa humanitaria, para que sus familiares puedan viajar y apoyarlos en estos momentos, sobre todo para que su esposa pueda tener la felicidad de verlos antes de partir.

“Estamos pidiendo al Gobierno Nacional que haga todo lo que esté a su alcance para que los papás de Paula y los papás míos puedan estar acá, apoyándonos de forma física, porque cada segundo para nosotros es muy valioso”, Aseguró Sergio.

