Mamá de Paula Durán expone nueva relación de Sergio Vega: ¿La tenía antes de morir su esposa?

Gloria Iris Camargo, madre de Paula Durán, la colombiana que lamentablemente falleció hace unos meses en Estados Unidos a causa del cáncer, continúa sorprendiendo a todos por un video en el que revela detalles inéditos sobre la trágica muerte de su hija y la relación con Sergio vega, esposo de la joven y quien dio a conocer su historia en el mundo.

Lo que más llama la atención de los miles de seguidores de esta pareja son las fuertes acusaciones que hizo la mujer sobre su yerno, Sergio Vega, a quién señaló de cruel durante el tiempo que vivieron juntos en Estados Unidos, cuando tuvieron que viajar a despedirse de Paula, luego de que fuera desahuciada producto del agresivo cáncer.

Según Camargo, Sergio Vega cambió drásticamente en ese período y fue cruel con ellos: "Sergio cambió mucho conmigo. En los EE. UU. fue cruel con nosotros, nunca nos invitó a nada, nunca nos llevó un mercado. Fue muy difícil, cambió muchísimo y yo lo quería mucho. Para mí Sergio era como un hijo más. No le guardo rencor en mi corazón".

Pero otro detalle que capta la atención de la audiencia es el tema de la nueva relación sentimental de Sergio Vega , a solo nueve meses de la muerte de su esposa Paula. Sobre esta situación la mujer se mostró tolerante y expresó que respeta las decisiones de su yerno y que "tiene derecho a rehacer su vida".

Camargo decidió tocar este tema debido a que a través de seres sociales le hacen constantes preguntas sobre la nueva novia de Sergio y le insinúan que él ya sostenía esta relación, incluso, cuando Paula estaba viva.

La mamá de Paula asegura desconocer si la relación de Sergio con esta nueva mujer inició antes de la muerte de su hija , al tiempo que aseguró que no desea perjudicar a nadie: "Muchos me preguntan por qué Sergio anda con ella, la verdad no lo sé. Me han mandado muchas cosas y también tengo anécdotas de que he hablado con ella antes de que Paula muriera, pero el caso no es dañar ninguna relación. Sí esa es la mujer que él escogió, está bien".

Agregó que "él (Sergio) tiene derecho a rehacer su vida, es una persona joven".

Sobre los detalles de su nueva relación y lo expresado por la mamá de Paula, Sergio Vega no se ha pronunciado y, ante las reacciones de rechazo, habría desactivado temporalmente su cuenta de Instagram.

Solamente se refirió a los señalamientos de haber sido cruel con los papás de su esposa asegurando estar sorprendido por las declaraciones de su suegra y negando rotundamente haberles negado alimentación o haber negado a la hermana de Paula el ingreso al funeral.

La publicación de Gloria Iris Camargo ha desatado una oleada de especulaciones y debate en las redes sociales, mientras la polémica rodea la relación de Sergio Vega y la misteriosa mujer que ha sido mencionada en este conflicto. La verdad sobre esta situación aún está por esclarecerse, y parece que la controversia continuará mientras las partes involucradas aclaran sus diferencias.

