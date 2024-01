VIDEO: Bebé de Paula Durán y Sergio Vega está libre de cáncer

En medio de la trágica historia de Paula Durán, una colombiana que perdió la vida en enero de 2023 tras luchar contra un cáncer terminal en el cerebro y el estómago, surge ahora un rayo de esperanza. Sergio Vega , su pareja y padre de sus tres hijos, compartió en redes sociales la conmovedora noticia de que su hijo más joven ha vencido la enfermedad.

A través de un emotivo video, Sergio mostró a su hijo tocando la campana que simboliza la victoria sobre el cáncer. Después de un año de exhaustivos exámenes y controles oncológicos, la médica oncóloga expresó su alegría al decir: "No los quiero volver a ver acá en este centro, me encantaría verlos afuera y no como su doctora".

JuanJo, el valiente niño, es descrito como fuerte y sano, y Sergio agradeció a Dios y al equipo de profesionales de la salud que los acompañó en esta difícil travesía. Aunque Paula Durán ya no está presente, la familia continuó enfrentando desafíos de salud con su hijo más joven desde los tres meses de edad.

Sergio había compartido previamente la positiva evolución de la salud de JuanJo, pero un control a principios de diciembre de 2023 reveló una ligera inflamación en el hígado. Con optimismo y el apoyo de todos, esperaron cinco semanas para nuevos exámenes, que finalmente confirmaron la buena noticia: JuanJo está libre de cáncer.

Sergio Vega expresó su gratitud por las oraciones y el cariño recibidos, destacando la motivación que representó tocar la campana, un símbolo de la presencia divina y la victoria de JuanJo como un campeón de la vida. La familia, junto con quienes siguieron su historia, celebra este triunfo frente a la adversidad.

