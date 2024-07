Tino Asprilla indignado se despacha contra aerolínea: "Son pasados"

El pasado 29 de Junio la aerolínea Avianca recibió una oleada de quejas por parte de diferentes usuarios, indignados por cambios inesperados de sus vuelos.

Entre los afectados, figuró el exfutbolista Faustino Hernán Asprilla, más conocido como El ‘Tino’ Asprilla, quien no dudó en manifestar su inconformidad con la situación en sus redes sociales.

“He visto gente descarada, pero los de Avianca son pasados. Vuelo a las 10 de la noche, lo cancelan y lo ponen a las 4 de la mañana. Les pregunto el porqué está cancelado, me avisaron que no es que no está cancelado, simplemente sale a las 4 de la mañana y el vuelo que tenía era a las 10 de la noche. Yo tenía un evento ahorita en Cali. Explíqueme cómo hago para llegar”.

Así mismo la Superintendente de Industria y Comercio (SIC), Cielo Rusinque, se quejó a través de su red social X y calificó el cambio como “intempestivo”.

"Recibimos un mensaje en el que sin ofrecer explicación alguna, nos informa que nuestro vuelo fue aplazado para las 2:48 a. m. Es decir, que además del cambio intempestivo y gravoso del horario, debemos esperar en la calle hasta la madrugada y cancelar nuestra agenda y compromisos adquiridos para mañana? ¿Es en serio?".

Rusinque también aseguró que, bajo su mando, la SIC estaba atendiendo las demandas "para la protección de los derechos del consumidor".

"Esto no quita la importancia de visibilizar la situación sistemática que afecta los derechos de los consumidores y que como consumidora que soy, también me afecta".

Avianca por su parte, se manifestó a través de un comunicado que hicieron público en sus redes sociales:

"Hoy se presentó baja visibilidad en el aeropuerto EI Dorado, por lo que hemos hecho ajustes operacionales que tendrán impacto, (demoras y en algunos casos cancelaciones) lo largo del día".

Los viajeros pueden acudir al contact center, oficinas de venta o aeropuertos para hacer los cambios.

"El mal tiempo podría causar retrasos", invitando a los pasajeros a consultar el estado de los vuelos en la página https://informacionvuelo.avianca.com/es/estado-de-vuelo.