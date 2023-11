VIDEO: César Escola besa en la boca a una fanática en plena transmisión de Yo Me Llamo

El reconocido programa ' Yo Me Llamo ' ha sido el centro de atención después de un episodio inesperado en su emisión del 27 de noviembre, generando revuelo en las redes sociales y dejando a los espectadores atónitos. Durante el show, el presentador Carlos Calero se acercó al público y entabló una conversación con una de las asistentes, Mirna, originaria de Montería, quien expresó abiertamente su admiración por el jurado, en particular por César Escola .

Lo que inició como un momento de admiración se tornó sorprendente cuando Mirna, visiblemente emocionada, compartió un poema de tono erótico, expresando su deseo de estar con Escola. "Maestro, quisiera tenerlo entre mis brazos para besarle su boca, besarle su piel, besarlo toda la noche y hasta el amanecer", expresó la invitada, dejando boquiabierto al jurado y al público presente.

La situación tomó un giro inesperado cuando César Escola, sorprendido por la declaración, se levantó de la mesa y sorprendió a todos al acercarse a Mirna y darle un beso en la boca. La mujer, emocionada, agradeció entre risas y con entusiasmo el gesto del jurado, expresando que le encantaba. La reacción de Escola no se hizo esperar: "¡Gracias, me encantas! ¡Ese beso me dio hasta el golpe glótico!".

El video de este momento atípico se convirtió en tendencia en las redes sociales, desencadenando una oleada de comentarios y reacciones. Usuarios expresaron su asombro y dejaron diversos mensajes, algunos sorprendidos por la acción de Escola, otros comentando la espontaneidad del programa y algunos cuestionando por qué la señora no había dirigido su afecto a otro de los jueces, como Pipe Bueno.

La inesperada interacción entre Mirna y César Escola ha generado un debate en las redes, suscitando opiniones diversas y manteniendo la atención del público sobre este exitoso reality. El episodio ha dejado a muchos espectadores impresionados por la espontaneidad del momento, reafirmando la capacidad del programa para generar situaciones inesperadas y entretenidas.

