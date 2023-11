Yeison Jiménez hace historia: primer artista de música popular en el Top 50 de Spotify

El reconocido artista de música popular, Yeison Jiménez , ha marcado un hito importante en su carrera al convertirse en el primer representante del género en alcanzar el top 50 de Spotify Colombia.

Este logro llega en un año lleno de éxitos para el oriundo de Manzanares, Caldas, quien en los últimos años ha cosechado triunfos tanto en Colombia como a nivel internacional.

El 17 de agosto, Jiménez lanzó su sencillo 'Vete', y desde entonces, el tema ha capturado la atención del público, logrando más de 2 millones de reproducciones en Spotify y más de 14 millones en YouTube. La canción se posicionó en la casilla 43 del top 50 de Spotify Colombia, superando a reconocidos temas de artistas como Bad Bunny y Feid.

En una entrevista, el artista de La Kalle, destacó la evolución de la música popular, señalando que ya no se limita al tradicional tema de despecho.

Publicidad

"Nuestra música regional tiene muchos matices, hoy ya no es música de despecho, eso ya no existe, pero no deja de ser música que deja un mensaje. Esa música que podemos dedicar y recordar", expresó Yeison Jiménez.

El éxito de 'Vete' se suma al triunfo alcanzado con 'Hasta la madre', una colaboración con Pasabordo que se ha convertido rápidamente en un himno de la música popular, logrando cifras impresionantes en poco tiempo.

"Todo es gracias a Dios", manifestó Yeison Jiménez al explicar el porqué de su éxito, reconociendo la guía divina en su camino y la importancia de conectar con las personas adecuadas: "Yo soy mundano, hago música mundana y no soy un santo, pero si el mundo está así conociendo de él, piensa cómo sería el mundo si nos olvidamos de él", agregó el artista.

Publicidad

Aunque no confirmó una gira para 2024, Yeison Jiménez aseguró que será un año lleno de cosas positivas tanto para él como para sus seguidores. Además, anticipó que revelará nuevas facetas de su vida como artista, consolidándose como uno de los referentes más destacados de la música popular en Colombia y más allá.

Inscríbete a Préndame el arbolito