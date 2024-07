Video: Yeison Jiménez cumple el sueño de una seguidora con un generoso gesto

Yeison Jiménez, el reconocido cantante de música popular de Manzanares (Caldas), ha demostrado que su éxito va más allá de los escenarios.

En un emotivo video compartido en sus redes sociales, Jiménez reveló el generoso regalo que hizo a una de sus seguidoras más fieles, llevándose así los aplausos y el cariño de sus fanáticos.

Jiménez, conocido por su carisma y talento musical, decidió cumplir el sueño académico de Diana, una admiradora que le expresó su deseo de estudiar una carrera universitaria pero que carecía de los recursos necesarios.

Conmovido por su historia, el cantante se asoció con la Fundación Tiempo de Juego para otorgarle a Diana una beca universitaria.

Publicidad

"Un día soñé con poder ayudar a la gente y dar un poco de lo que a mí me faltó. Hoy, al poder hacerlo, me demuestro a mí mismo que he hecho bien las cosas. Gracias Dios por permitirme cumplir un sueño y gracias @tiempodejuego por hacerlo realidad", expresó Jiménez en el video, visiblemente emocionado.

El regalo no terminó ahí. Además de la beca, Jiménez invitó a Diana a uno de sus conciertos más recientes en la capital, dándole la oportunidad de disfrutar de su música en vivo y de compartir un momento especial con su ídolo.

Publicidad

Este gesto generoso ha capturado los corazones de muchos y ha resaltado el lado humano del cantante, quien actualmente se encuentra en su gira 'Invicto Tour 17-32', con fechas en Estados Unidos y Colombia.

Jiménez continúa demostrando que su influencia y éxito pueden utilizarse para inspirar y cambiar vidas.

Yeison revela el rostro de su bebé

El reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, ha compartido por primera vez imágenes del rostro de su hijo recién nacido, Santiago. A través de sus redes sociales el artista mostró momentos emotivos del día en que su primer hijo varón llegó al mundo, revelando detalles inéditos de su nacimiento.

Yeison Jiménez, quien está disfrutando de un período excepcional tanto en su vida personal como profesional, celebró el primer mes de vida de su hijo Santiago con un emotivo mensaje en Instagram.

Publicidad

Mira también: Yeison Jiménez en Akapella Sessions