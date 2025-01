Letra completa de 'Querida Yo' de Camilo y Yami Safdie

Tras varios días de espera, los fanáticos de Camilo y Yami Safdie finalmente pueden disfrutar de "Querida Yo", una colaboración que emocionó a los seguidores de ambos artistas.

La historia detrás de esta canción es tan especial como su letra: Yami, una talentosa cantante argentina, se declaró fan del reconocido colombiano y pidió a sus seguidores que la ayudaran a etiquetarlo en redes sociales para captar su atención.

La estrategia funcionó, y Camilo accedió a colaborar, convirtiendo el sueño de Yami en una realidad. La canción, cargada de nostalgia y reflexión, presenta una conmovedora narrativa en la que una versión del pasado se comunica consigo misma en el presente.

En su mensaje principal, "Querida Yo" nos invita a confiar en el camino recorrido y a valorar los logros alcanzados. Frases como “ Querida yo, confía en nosotras, lo estás haciendo bien” y “Te espero del otro lado, acá hay tanto para ver” resumen el carácter esperanzador y positivo de la canción.

Publicidad

Desde su anuncio en redes sociales, la expectativa creció exponencialmente, y no es de extrañar que en pocos minutos tras su lanzamiento, el tema haya superado todas las expectativas de reproducción.

Los fanáticos han llenado las plataformas de comentarios positivos, destacando tanto la química entre ambos artistas como la profundidad de la letra.

Publicidad

Letra completa de 'Querida Yo'

Querida yo, qué tal te va

Sé que no todo está tan bien

Pero quería mostrarte

Lo lejos que llegaste...

Seguro que hoy no lo parece

Pero mejora con los meses

Te contaría,

pero no me creerías...

Coro:

Querida yo, confía en nosotras

Lo estás haciendo bien

Te espero del otro lado,

acá hay tanto para ver

Querida yo, la vida es rara

Y le gusta dar mil vueltas

Hay que caminar un poco,

golpear un par de puertas

Éxito de Querida Yo en plataformas digitales

El lanzamiento de "Querida Yo" en solo minutos pronostica un éxito rotundo en plataformas como Spotify, YouTube y Apple Music. En las primeras horas, el video oficial acumuló miles de visualizaciones, mientras que los comentarios resaltan la emotividad y el mensaje inspirador de la canción.

Esta colaboración no solo destaca el talento de ambos artistas, sino también la capacidad de las redes sociales para conectar a personas de diferentes partes del mundo y hacer realidad grandes sueños.

Publicidad

Sin duda, "Querida Yo" promete seguir cautivando corazones y posicionándose como uno de los éxitos más entrañables de este año.