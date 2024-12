Letra de canción Coqueta de El Heredero; la carranga que supera al reguetón en Youtube

Feizar Orjuela, conocido artísticamente como ‘El Heredero’, ha ganado gran popularidad en redes sociales durante las últimas semanas y luego de que una de sus canciones se viralizara a través de trends que llevaron a millones de personas a unirse a la tendencia y además buscar la canción en Youtube.

Es por esto que 'Coqueta', como se llama el tema músical, logró meterse en el ritmo de distintas generaciones y ahora hace parte de una de las más escuchadas en Colombia donde solo en la plataforma Youtube ya supera los 22 millones de reproducciones.

Letra canción Coqueta

Y acarameladitos

Pico con pico, beso con beso

Ay, me tienes en embeleso

Ya falta un pelo pa enamorarme

Coqueta

Ay, mi corazón

Suavecito

Suave, que no resisto tanto cariño

No me apapaches tanto, corazoncito

No me hagas cucharita en la madrugada

Si después me enamoro, no digas nada

Yo me conozco bien y queda muy poco

Pa que tus besos me vuelvan loco

Y de mi locura, te haré culpable

Y esa sonrisa dulce que me hipnotiza

Hace que yo respire de prisa

Qué perras ganas de ir a besarte

Y ese cuerpo coqueto que me provoca

Ni porque quiera, cierro la boca

Ay, por pensar en acariciarte

No me llenes de besos, mi pobre vida

Porque, después, ya no habrá salida

Quedas guardada aquí en mi pecho

Trata de no matarme con tu mirada

Yo enamorado y tú enamorada

Después no digas que está mal hecho

Ay, trata de no matarme con tu mirada

No seas así, desconsiderada

Después no digas que está mal hecho

Y acarameladitos

Pico con pico, beso con beso

Ay, me tienes en embeleso

Ya falta un pelo pa enamorarme

Coqueta y picarona

Me voy rindiendo poco a poquito

Toy mirando por tus ojitos

Si sueño, no quiero despertarme

Coqueta y picarona

Me voy rindiendo poco a poquito

Toy mirando por tus ojitos

Si sueño, no quiero despertarme

¡Eso!

¡Eche un viaje!

¡Uh-ah!

Yo me conozco bien y queda muy poco

Pa que tus besos me vuelvan loco

Y de mi locura, te haré culpable

Y esa sonrisa dulce que me hipnotiza

Hace que yo respire de prisa

Qué perras ganas de ir a besarte

Y ese cuerpo coqueto que me provoca

Ni porque quiera, cierro la boca

Ay, por pensar en acariciarte

No me llenes de besos, mi pobre vida

Porque, después, ya no habrá salida

Quedas guardada aquí en mi pecho

Trata de no matarme con tu mirada

Yo enamorado y tú enamorada

Después no digas que está mal hecho

Ay, trata de no matarme con tu mirada

No seas así, desconsiderada

Después no digas que está mal hecho

Y acarameladitos

Pico con pico, beso con beso

Ay, me tienes en embeleso

Ya falta un pelo pa enamorarme

Coqueta y picarona

Me voy rindiendo poco a poquito

Toy mirando por tus ojitos

Si sueño, no quiero despertarme

Coqueta y picarona

Me voy rindiendo poco a poquito

Toy mirando por tus ojitos

Si sueño, no quiero despertarme

Me enamoré.