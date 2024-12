Detalles del origen de la canción 'La incondicional' de Luis Miguel

Luis Miguel es el cantante que ha conquistado corazones con su voz y su estilo inconfundible. Con más de 100 millones de discos vendidos y numerosos premios dentro de esos 5 premios Grammy, el mexicano es uno de los artistas más influyentes de la música latina. Su talento y pasión han hecho que su música trascienda generaciones.

‘La Incondicional’ es una balada romántica del álbum ‘Busca una mujer’ de Luis Miguel lanzada en el año 1988. La canción escrita por Juan Carlos Calderón habla sobre un amor incondicional y eterno, donde el protagonista se compromete a amar a su pareja sin importar nada más.

Con su melodía suave y emotiva, ‘La Incondicional ’ se convirtió en uno de los mayores éxitos de Luis Miguel , alcanzando el número uno en varias listas de éxitos en América Latina y España.

En redes sociales, el canal 'exafm' , explica un poco de dónde viene la canción 'La incondicional', que ha generado múltiples versiones y rumores sobre lo que hay detrás de la canción.

Algunos creen que está dedicada a su madre, Marcela Basteri , mientras que otros sugieren que se refiere a la cantante Yuri, quien afirmó ser su amiga incondicional. Sin embargo Luis Miguel nunca ha confirmado ni desmentido estas versiones.

"La Incondicional ha generado la conversación entre sus fans por saber a quién se refiere. Esta canción pudo estar inspirada en Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, haciendo referencia al abandono que sufrieron el cantante y sus hermanos al hablar sobre una mujer que desapareció de la vida de todos" , explican en el video.

También hay otra versión triste de la canción, que es un tributo a la memoria de la esposa de Juan Carlos Calderón y también una expresión del amor y la conexión emocional que Luis Miguel sintió con la canción.

Letra de la canción La incondicional:

Tú, la misma, siempre tú

Amistad, ternura, qué sé yo

Tú, mi sombra has sido tú

La historia de un amor

Que no fue nada

Tú, mi eternamente tú

Un hotel, tu cuerpo y un adiós

Tú, mi oculta amiga, tú

Un golpe de pasión

Amor de madrugada

No existe un lazo entre tú y yo

Nada de amores

Nada de nada

Tú, la misma de ayer

La incondicional

La que no espera nada

Tú, la misma de ayer

La que no supe amar

No sé por qué

Tú, intensamente tú

Soledad, cariño, yo qué sé

Tú, mis horas bajas, tú

Un cuerpo de mujer

Un par de rosas blancas

No existe un lazo entre tú y yo

No hubo promesas

Ni juramentos

Nada de nada

Tú, la misma de ayer

La incondicional

La que no espera nada

Tú, la misma de ayer

La que no supe amar

No sé por qué

¡Amiga!

Tú, la misma de ayer

La incondicional

La que no espera nada

Tú, la misma de ayer

La que no supe amar (no sé por qué)

Tú (la misma de ayer)

(La incondicional) ¡oh!

(La que no espera nada)

Tú (la misma de ayer)

La que no supe amar (no sé por qué)

Tú (la misma de ayer)

Solo tú (la incondicional)

Solo tú (la que no espera nada)

La que no espera nada

Tú (la misma de ayer)

Solo tú (la que no supe amar)

¡Yo no supe, no! (No sé por qué)

Tú (la misma de ayer)

