Letras de tres canciones de Draco Rosa para corear el 14 de febrero en el Movistar Arena

El puertorriqueño Draco Rosa regresa a Bogotá para deleitar a sus seguidores con su concierto en el Movistar Arena. Como parte de su gira internacional Sueños Peligrosos, el artista celebra 40 años de carrera con un show lleno de nostalgia y rock latinoamericano.

La cita es este viernes 14 de febrero, y las entradas están disponibles desde $169.000 hasta $449.000, más el costo del servicio.

Para que te prepares y cantes a todo pulmón, o a grito herido, te compartimos la letra de tres canciones emblemáticas de Draco Rosa que sin duda se convertirán en himnos esta noche.

Publicidad

1. Letra de la canción Penélope de Draco Rosa, un clásico de amor y olvido

Esta balada melancólica nos transporta a una historia de amores perdidos y recuerdos que se desvanecen con la lluvia. La letra evoca la imagen de un hombre naufragando en su propio dolor mientras intenta olvidar a Penélope.

Me despierto en el alba, soñando no se que

Desayuno con lluvia y te recuerdo en el café

Soñé tu figura lejos

Esperando en los suburbios del olvido

Y me vi solo zarpando en barcos de oro

Que llene con regalos para ti

Y luego vi que por celos el mar de mis tormentos

Se tragaba el barco, de aquel loco que era yo

Y todo naufrago

Publicidad

Que lejos tú, que lejos yo

Los escombros de mi vida se deslizan por la lluvia

Recordando a Penélope

Me abandono a las olas, me escupen del mar

Han pasado los años, nadie sabe donde estas

Las calles desiertas por la noche

Y tu cara se dibuja en mi memoria

Los arboles se abrazan

Como bosques de esqueletos en la lluvia

Mi sueño naufrago

Que lejos tu, que lejos yo

Llueven lagrimas de menta y me emborracho de amargura

Olvidando a Penélope

Que lejos tu que lejos yo

Los escombros de mi vida se deslizan por la lluvia

Olvidando a Penélope

Me refugio en las tabernas y me vuelvo taciturno

Olvidando a Penélope

Que lejos tu que lejos yo

Lo que queda de mi vida lo malgasto en los tugurios

Recordando a Penélope

Publicidad

2. Letra de la canción Esto es vida, una oda a la pasión y el amor verdadero

Si lo tuyo es cantar con el corazón abierto, Esto es vida es la opción ideal. Draco Rosa nos regala un himno al amor sincero, a la conexión entre dos almas que se entregan sin reservas.

Besar tus ojos oscuros

Dejar atrás las heridas

Dormir, dormir pegado a tu pecho

Esto es vida

Cerrar mi mano en tu mano (cerrar mi mano en tu mano)

(Y beber tu dulce saliva) beber tu dulce saliva

Meter mi cuerpo, meter mi cuerpo en tu cuerpo (esto es vida)

Esto es vida

Vamos a hacer nuestra casa

En el cielo de una selva

Cultivar amor en rama

Y plantar estrellas (y plantar estrellas)

Beber amor cada noche (comer amor cada día)

Y comer amor cada día (esto es vida)

Esto es vida (esto es vida)

Quemar el tiempo pasado

Dejarlo todo en la huida

Estar desnudos de todo (esto es vida)

(Uh, uh, uh, uh)

Esto es vida

Y vamos a hacer nuestra casa

En el cielo de una selva

Cultivar amor en rama

Y plantar estrellas (y plantar estrellas)

Beber amor cada noche

Y comer amor cada día (esto es vida)

Vamos a hacer nuestra casa (esto es vida)

En el cielo de una selva

Cultivar amor en rama

Y plantar, y plantar estrellas, oh

Beber amor cada noche

Y comer amor cada día, oh, esto es vida

(Esto es vida) esto es vida

Esto es vida

Y esto es vida

Esto es vida

(Uh, uh, uh, uh, yeah)

(Uh, uh)

Publicidad

3. Letra de Más y Más, pasión desbordante junto a Ricky Martin

Esta colaboración con Ricky Martin es una de las más intensas y apasionadas del repertorio de Draco Rosa. Con una letra que evoca deseo y entrega total, es imposible no dejarse llevar por su ritmo envolvente.

Más

Si te acercas un poquito más

Me meterás

En ti

Más

Si te sueño más

Ya no podré dormir

Nunca jamás

Así, susurrándome

Tú te vienes a mí

Y mi habitación se llenará de verde agua de mar

Verde

Que me pierde

Más y más

Si más te quiero

Quiéreme

Tú, mucho más

Más y más

Dentro de mí

Entrarás

Tú, más y más

Tú, más y más

Yo

No sé cómo abrazarme a tus brazos

Y no sufrir

Voy

Voy por la vida

Pidiéndote un amor

De suicida

Así, susurrándome (susurrándome)

Tú te vienes a mí

Más y más (más y más)

Si más te quiero

Quiéreme (quiéreme)

Tú, mucho más (mucho más)

Más y más

Dentro de mí

Entrarás

Tú, más y más (más y más)

Tú, más y más

Y mi habitación se llenará de verde agua de mar

Verde

Que me pierde

Más y más

Si más te quiero

Quiéreme (quiéreme)

Tú, mucho más (mucho más)

Más y más

Dentro de mí

Entrarás

Tú, más y más (más y más)

Tú, más y más

Tú, más y más

Tú, más y más (quiéreme)

Draco Rosa promete una velada llena de emociones, donde el público podrá disfrutar de sus grandes éxitos en vivo. Si eres fanático de su música, este concierto es una cita imperdible para celebrar el amor, la pasión y la nostalgia este 14 de febrero.