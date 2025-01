Hoy no me siento bien de Alejandro Sanz y Grupo Frontera; letra y significado de la canción

La música sigue sorprendiendo con fusiones inesperadas que logran conquistar al público. En esta ocasión, Alejandro Sanz y Grupo Frontera unieron sus voces en "Hoy no me siento bien", una canción que, a tan solo cinco días de su estreno, ya supera el millón de reproducciones y se encuentra entre las principales tendencias en YouTube.

La colaboración entre el ícono español del pop y la reconocida agrupación de música regional mexicana es una muestra de que los géneros pueden converger de manera armónica.

En esta pieza, la fusión de la balada con el acordeón característico de Grupo Frontera y los ritmos contagiosos de la salsa da como resultado un tema que conmueve y, al mismo tiempo, invita a moverse al compás de la música.

De qué se trata la canción de Alejandro Sanz y Grupo Frontera

Alejandro Sanz, con su inconfundible estilo, da inicio al tema transmitiendo una gran carga emocional. Su interpretación refleja el dolor de una relación fallida, una situación con la que muchas personas pueden identificarse.

Escena de la canción Hoy no me siento bien de Alejandro Sanz y Grupo Frontera /Foto: Captura de pantalla Youtube

A medida que avanza la melodía, Adelaido Solís, vocalista de Grupo Frontera, hace lo suyo. Su participación aporta profundidad a la historia y establece un interesante contraste entre ambas voces. La manera en que se entrelazan sus estilos hace que la canción se sienta como un diálogo entre dos almas que han pasado por el mismo proceso de desamor.

Uno de los aspectos más llamativos de "Hoy no me siento bien" es la impecable combinación de géneros. Los instrumentos tradicionales de la música regional mexicana, como el acordeón y la guitarra, se fusionan de manera natural con los ritmos de la salsa.

Este detalle le da un carácter único a la canción, permitiendo que el oyente sienta una dualidad de emociones: por un lado, la tristeza que transmite la letra y, por otro, la energía rítmica que invita a bailar.

Alejandro Sanz y Grupo Frontera unen sus voces y le dan vida a la canción Hoy no me siento bien /Foto: Captura de pantalla Youtube

La estructura de la canción refuerza esta dualidad, ya que, aunque el mensaje habla de dolor y superación, el ritmo mantiene una vibra animada. Esto refuerza la idea de que el desamor, aunque doloroso, es solo una etapa pasajera.

El éxito de esta colaboración no solo radica en su sonido, sino también en la profundidad de su letra. La canción habla sobre la nostalgia y la tristeza que quedan tras una relación, pero también deja claro que todo pasa y que el tiempo ayuda a sanar las heridas.

Frases como " Sentirse mal también está bien, porque no hay mal que dure para siempre" causaron sensación entre quienes han vivido un proceso similar.

Letra Completa de Hoy no me siento bien

Si me ves llorando, no es que no sea feliz

Tampoco es por amor, a veces uno solo llora porque sí

Yo ya sufrí por alguien

Que solo decía mentiras, nomás

Me decía: Buenos días

Y tenía que salir pa' ver si era verdad

Yo ya superé esto

No estoy llorando por eso

Tú ya no me haces falta

Y mañana se me pasa

Pero hoy no me siento bien

No quiero ni hablar con la gente

Sentirse mal también está bien

Porque no hay mal que dure pa' siempre, y menos tú

Hoy no me siento bien

No quiero ni hablar con la gente

Sentirse mal también está bien

Porque no hay mal que dure pa' siempre, y menos tú

Que nunca me diste na' de na', de na', de nada

¿Cómo te voy a extrañar? Si nunca diste na'

Ese cien que tú me dabas parecía más un veinte

Yo creo que tú le dabas más amor a la gente

Que no te quería como te quería

Lo echabas en cara y luego te reías

Ay, como yo no hay

Busca por ahí

Ya perdí mi tiempo buscando, niña, donde no hay

Como yo no hay

Busca por ahí

Y si me ven mal, no es que no sea feliz

Pero hoy no me siento bien

No quiero ni hablar con la gente

Sentirse mal también está bien

Porque no hay mal que dure pa' siempre, y menos tú

Hoy no me siento bien

No quiero ni hablar con la gente

Sentirse mal también está bien

Porque no hay mal que dure pa' siempre, y menos tú

Que nunca me diste na' de na', de na', de nada

¿Cómo te voy a extrañar? Si nunca diste na'

Si me ves llorando, no es que no sea feliz

Tampoco es por amor, a veces uno llora porque sí.