¿Los reyes de Spotify?: plataforma de música reveló los artistas más escuchados en el 2024

El 2024 fue un año cargado de canciones que marcaron historia , ya sea por su ritmo, por el mensaje de sus letras o por la experiencia de ser cantada en un concierto, otras canciones o artistas recorrieron el mundo e hicieron de sus fans un año interesante.

Los artistas más escuchados en Spotify han seguido marcando tendencia a nivel global, con Taylor Swift liderando la lista, consolidándose una vez más como la artista más popular del año.

Taylor Swift, la reina global de Spotify

'Los Swifties' pueden estar orgullosos. Taylor no solo siguió arrasando con sus giras y álbumes, sino que rompió récords en Spotify. Su habilidad para enamorar a sus fans a través de letras profundas y melodías pegajosas la mantiene como una de las favoritas.

Con más de 92 mil millones de reproducciones, la cantante americana no solo se mantiene en la cima, sino que también fue la artista más escuchada a nivel global , repitiendo su éxito del año anterior.

Publicidad

Y si tenemos en cuenta que la población mundial es de 8.000 millones de personas, quiere decir que al casi el 98% de las personas que habitan en este planeta han escuchado a Taylor Swift en algún momento de la vida.

Taylor Swift, la reina de Spotify Foto: AFP

El rey Bad Bunny

No es sorpresa que 'el Conejo Malo' siga mandando la parada. Con su estilo único y sus temas que se convierten en himnos instantáneos, Bad Bunny volvió a demostrar que el reguetón está más vivo que nunca. A pesar de que este año no estrenó álbum, su más reciente canción, EL CLúB, ha causa un impacto significativo.

Publicidad

¿Por qué Feid se coronó como el rey de Spotify en Colombia?

Su estilo musical, una mezcla de reggaetón y pop urbano, logró conectar de manera única con el público colombiano. A lo largo del año, Feid lanzó una serie de éxitos que se convirtieron e n verdaderos himnos, como "Sorry 4 That Much" y "Luna".

Sus colaboraciones con otros artistas también contribuyeron a aumentar su popularidad y alcance. Feid no solo dominó la escena musical colombiana, sino que también logró posicionarse entre los artista s latinos más escuchados a nivel mundial en Spotify.

Top global de artistas más escuchados en Spotify

La influencia de la música en el mundo es importante y esto exponencialmente ayuda a que un artista crezca y tenga mayor reconocimiento . Este es el top 10 global de los cantantes con más seguidores del mundo:



Taylor Swift The Weekend Bad Bunny Drake Billie Eilish Miley Cyrus Peso Pluma Feid Karol G Harry Styles

Este video te puede interesar: Así suena canción 'Vivo por ella' en voz de Karol G junto a Andrea Bocelli