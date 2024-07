Rauw Alejandro arranca un nuevo ciclo en su carrera musical, ¿cuáles son los cambios?

Rauw Alejandro, conocido por su audacia y capacidad de imponer nuevas tendencias, ha lanzado recientemente su tema "Touching the Sky", dando inicio a una nueva era en su trayectoria artística. Este sencillo no solo destaca por sus innovadores sonidos, sino también por sus impresionantes coreografías y propuestas visuales de alto nivel, reafirmando aRauw como una estrella internacional.

En esta nueva fase, Rauw Alejandro no solo se destaca por su música, sino también por su estilo y presencia en la moda. Su evolución como ícono de estilo ha captado la atención de prestigiosas marcas y diseñadores de lujo.

Actualmente, su imagen combina un estilo clásico y elegante, siempre con su distintivo toque personal. Esta transformación refleja su crecimiento y madurez tanto en su carrera como en su vida personal.

El sencillo "Touching the Sky", parte de un próximo álbum que se lanzará este año, ya ha acumulado más de 20 millones de streams en diversas plataformas digitales. Este éxito es solo el comienzo de los nuevos desafíos y sueños que Rauw Alejandro tiene para esta etapa de su carrera.

Rauw le apunta al Super Bowl

En una reciente entrevista con la revista ELLE, Rauw Alejandro compartió aspectos íntimos de su vida, abordando temas como el amor, la fama, su familia y sus aspiraciones. Con una sinceridad admirable, habló de sus logros y de sus sueños aún por cumplir, demostrando que, a pesar de su éxito, mantiene los pies en la tierra.

"Me encantaría actuar en el Super Bowl y también en Japón. Quiero conquistar Asia y otros lugares del planeta donde no se hable español. Por mucho que haya conseguido, siempre busco más. También estoy trabajando en mi propio sello y produciendo a otros artistas. Es importante abrir puertas a quienes poseen talento y no tienen oportunidades", reveló Rauw Alejandro. Además, expresó su interés en actuar y en dedicarse más a la moda, mostrando su deseo de expandir sus horizontes creativos.

La nueva era de Rauw Alejandro promete ser una etapa llena de innovación, nuevos sonidos y grandes retos. Con "Touching the Sky" como su bandera, el artista puertorriqueño está listo para marcar hitos en la industria musical y continuar su ascenso como uno de los referentes más importantes del género urbano a nivel mundial.

Su capacidad para reinventarse y explorar nuevas facetas asegura que su influencia seguirá creciendo, abriendo nuevas puertas y conquistando audiencias en todo el mundo.

